Türk firmasına Londra’da kalite ödülü

DÜNYA (BURSA) - 16. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi iş dünyasının kalbinin attığı Londra’da düzenlendi. Zirvede Türk markası olan Moremo Kids Furniture ‘Marka Kalite Ödülü’ne layık görüldü. Dünyanın önde gelen iş insanları, bürokratları ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen zirvede bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Zirvede konuşmacı olarak da yer alan ‘Marka Kalite Ödülü’nün sahibi Moremo Kids Furniture’ın kurucusu Yusuf Katana, mobilya sektörü ile ilgili bilgi ve deneyimlerini, katılımcılarla paylaştı. Ödülle ilgili de bilgi veren Katana, “Günümüz rekabetçi piyasa koşullarında Türk iş dünyasının dünya pazarına yönelik girişimlerini ve dünya pazarında yer almasını sağlayan müteşebbis ruhunu desteklemek için, Lobin International tarafından verilen sertifika ve ödüller firmalara önemli pazarlama avantajı sunmaktadır. Bizler 24 yıldır odak noktamıza çocukları alarak; önce sağlık ve güvenlik diyerek kaliteden ödün vermeden yaptığımız çalışmaların bu şekilde ödüllendirilmiş olmasından inanılmaz gurur duyduk. 2021 yılında İstanbul’da düzenlenen 34. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesinde aldığımız “Tüketici Kalite Memnuniyet Ödülü “ nün arkasından Londra’da “Marka Kalite Ödülü” ne layık görülmek bizi çok mutlu etti” dedi.

"Bir dünya mutluluk"

Firma kurucularından olan Pervin Katana da yaptığı açıklamada “Yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunun Londra’da düzenlenen zirvede firmamıza verilen ödülle tescillenmiş olması, bizleri çok daha fazla motive etti. Yıllardır Bursa’da “Biraz Hayal, Biraz Tasarım, Bir Oda Dolusu Mutluluk” diyerek çocukların mutluluklarına mutluluk kattık. Hayal ettik, tasarladık, ürettik. Yeni sloganımız dünyanın dört bir yanındaki tüm çocuklara ulaşma hedefiyle, “Bi Dünya Mutluluk” olacaktır. Önümüzdeki dönemde başta İngiltere olmak üzere, pazardaki diğer ülkelerde de ihracattaki payımızı arttırmayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.