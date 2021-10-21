Türk girişim, globalde liderliğe oynuyor

Hüsniye GÜNGÖR – TR MONITOR

Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 100 online tekne kiralama platformu viravira. co, deniz deneyimleri pazarında dünyanın lider oyuncusu olmayı hedefl iyor. 2022 sonuna kadar yıllık ziyaretçi sayısını 2 milyonun üzerine çıkarmayı ve 50.000 kayıtlı yerli kullanıcıya ulaşmayı hedefl ediklerini söyleyen viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım “Turizm Bakanlığı belgeli 2 bin mavi yolculuk teknesinin yüzde 60’ı sistemimize kayıtlı. 2022 sonunda bu oranı yüzde 90'a çıkaracağız” dedi.

Tekne sayısı, kayıtlı kullanıcı sayısı ve online trafik açısından sektörün lider oyuncusu olduklarını belirten Yıldırım, DÜNYA gazetesinin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e verdiği röportajda bu yılı yüzde 300 büyüme oranıyla kapatacaklarını ve 2022’deyse yüzde 200 büyüme hedeflediklerini söyledi. Yıldırım yıl sonuna kadar site trafiğinin 1.2 milyona ulaşmasını, ticaret hacminin üç kat artmasını bekliyor.

Baran Yıldırım ve Emre Küçüközkan tarafından 2016’da kurulan viravira. co, kullanıcılarına 41 ülkede 960 farklı lokasyonda bulunan 11 bin onaylı tekne arasından istedikleri tekne tipi ve tarih aralığını kaptanlı ve kaptansız kiralama seçenekleriyle sunuyor. İki ortak girişimlerini yatırım bankacılığı sektöründe çalışırken startup’ların henüz dönüştürmediği bakir alanlara ve varlık yoğun olmayan iş modellerine odaklandıklarında kurmaya karar vermiş. Tekne kiralama sektörünün geleneksel yapısı ve atıl kapasitesi ile iyi fırsatlar sunduğunu düşünen Yıldırım ve Küçüközkan, Türkiye ve yurtdışında yaptıkları detaylı araştırmanın ardından sektördeki sorunlara çözüm olmak ve teknolojinin gücüyle bu geleneksel alanı dönüştürmek için viravira.co pazar yerini kurmuş.

2022’de Rusya ve Almanya pazarına girecek

Dünyada ilk online tekne kiralama platformunun 2013’te kurulduğunu anlatan viravira.co kurucu ortağı Baran Yıldırım “Pazara en erken giren oyunculardan sayılırız. Eğer mevcut büyümemizi koruyabilirsek online tekne kiralama pazarında lider oyuncu olmamamız için herhangi bir neden yok. Yeni dil ve para birimi destekleri sunmak ve belirli ülkelerde Türkiye’de olduğumuz gibi aktif hale gelmek temel önceliklerimiz arasında. 2022’de Rusya ve Almanya gibi yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

viravira.co’nun fiyat garantisi, güvenli rezervasyon ve ödeme, miles and smiles gibi sadakat programlarının kullanılabilmesi gibi ayrıcalıklarıyla öne çıktığını belirten Yıldırım “Yat turizmi sektörünü yüksek standartları olan bir şemsiye altında topladık” dedi. Bugüne kadar mevcut yatırımcılarıyla iki yatırım turu gerçekleştiren girişim pandemi nedeniyle ertelediği yurtdışı büyüme planını hızlandırmak için bu yıl yeni bir yatırım turu daha planlıyor. Yıldırım stratejik ve finansal birçok yatırımcı ile görüşmelerin devam ettiğini söylüyor.

315 milyar dolarlık deniz deneyimi pazarı

Baran Yıldırım, kurucusu olduğu viravira.co'nun yer aldığı pazarı deniz üzerinde gerçekleşen tüm deniz deneyimleri olarak tanımlıyor. Gecelemeli mavi yolculuk segmentinin Türkiye’deki büyüklüğünün 600 milyon dolar olduğunu söyleyen Yıldırım “Konaklamasız tekne kiralama, cruise turları, yelken okulları, dalış merkezleri ve su sporları tesisleri dikkate alındığında iç pazarın büyüklüğü 2 milyar dolara ulaşıyor. Küresel pazarın büyüklüğü ise 315 milyar dolar” diyor.