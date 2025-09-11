Türk girişimci, Almanya’nın kalbine kahve zinciri kuruyor

Ece CEYHUN

Türk girişimci Mehmet Dinçerler, kendi markası SuperCoff ile yurt dışında oluşturmayı hedeflediği kahve zincirinin ilk mağazasını Berlin’de açtı. Önce Gloria Jean’s ve Magnolia Bakery gibi uluslararası markaları Türkiye’de büyüten Mehmet Dinçerler şimdi Almanya’nın en kozmopolit noktalarından biri olan Berlin’in Mitte bölgesinde yeni bir markanın kuruluşuna imza attı.

Dinçerler, Avrupa’nın en büyük ikinci kahve pazarı Almanya’da Z kuşağına yönelik bir yaşam markası olma vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, SuperCoff’un 5 yıl içinde Avrupa’da 200 şubeye ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Bugün dünya kahve pazarının büyüklüğü yıllık 250 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Uluslararası markaların yanı sıra ülkelerin yerel markaları da dahil edildiğinde 2024’te kahve dükkanlarının yarattığı hacmin ise 73 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. 2033 yılında ise bu hacmin 116 milyar doları aşması bekleniyor.

Büyüyen pazardan pay almak isteyen girişimciler açısından da kahve dükkanları pazarında büyük bir rekabet yaşanıyor. Dünyanın en büyük kahve pazarı olan Avrupa’da İngiltere yaklaşık 12 bin markalı kahve şubesi ile lider konumda bulunurken, Almanya ise 7 binden fazla şubeyle ikinci sırada geliyor.

2012 yılında Türkiye haklarını alarak Gloria Jean’s Coffees’i büyüten, ülke çapında 230 şubeye taşıyan ve ünlü pastane markası Magnolia Bakery’yi Türkiye’ye getiren Mehmet Dinçerler de Türkiye’de kazandığı tecrübeyi şimdi Almanya’ya taşıyor.

Dinçerler, gençlere yönelik yeni kahve zinciri SuperCoff’un ilk mağazasında yaptığımız sohbette “Kahvenin yaşam tarzıyla kesiştiği alanda Türkiye’de edindiğimiz bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızla bu kez kendi markamızı hayata geçirdik” dedi.

Mehmet Dinçerler “SuperCoff ile, Z kuşağını hedefleyerek gençliğin kendi kültürüne alan açan bir yaşam biçimi markası olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanırken marka konumlandırma çalışmalarının bir yıl sürdüğünü aktardı.

5 yılda 200 şube açma hedefi

SuperCoff’un ilk şubesi, Berlin’in kültürel ve sosyal nabzını tutan Mitte bölgesinde açıldı. İkinci şubeyi de aynı bölgede açmayı planlayan Dinçerler’in sadece Berlin’deki şube hedefi 10. Franchise yoluyla da genişlemeyi planlayan Dinçerler, şu anda özsermaye yatırımı ile büyüyor.

“Rekabetin yoğun olduğu bu pazardaki dinamizmi fırsat olarak görüyoruz” diyen Dinçerler, “İlk etapta Berlin’de 10 mağazaya ulaşacağız. Burada elde edeceğimiz deneyim, marka ve operasyonel modelimizin adaptasyon kabiliyetini ölçecek bir laboratuvar görevi görecek. 5 yıl içinde ise Avrupa genelinde 200 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Neden Almanya?” denildiğinde ise Dinçerler, “Almanya’da ev dışında kahve tüketenlerin yüzde 48’i bu içecekleri kahve dükkanlarından alıyor. Geri kalan kısım pastane veya hızlı servis lokasyonlarına dağılıyor. Kahve dükkanlarının yaklaşık yüzde 44’ü zincir işletmelere ait ve bu segmente ait kafeler toplam satışların yüzde 54’ünü gerçekleştiriyor” bilgisini paylaştı.

‘Yaşam tarzı’ sunumu başarıyı getiriyor

Şimdiye kadarki deneyimlerinde, yeni nesil markaların ürünün ötesine geçerek yaşam tarzı sundukları ölçüde başarılı olduğunu gördüklerini söyleyen Dinçerler, “Biz de markamızın temelini sosyal davranış kalıplarını analiz ederek attık. SuperCoff’u Berlin’de özellikle Z kuşağının tüketim alışkanlıklarını, değer dünyasını ve estetik beklentilerini dikkate alarak konumlandırdık.

Marka dilini, mimarisini, menü tasarımı ve deneyim akışını Almanya pazarına özgü kullanıcı içgörüleriyle şekillendirdik. Bunun yanında, kahvede adil ticaret, tedarikte şeffaf izlenebilirlik ve etkin atık yönetimi gibi farklı katmanlarda sürdürülebilirlik operasyonumuzun tüm aşamalarında odakta. İleriki dönemde, her yeni pazar için o ülkenin kültürel bağlamını dikkate alan yeni segmentasyon modelleri uygulayarak devam edeceğiz” dedi.

Tedarikin yüzde 90’ı Türkiye’den

Dikey entegrasyon modeliyle yatırımlar yaptıklarını söyleyen Mehmet Dinçerler, “Grubumuz bünyesinde yer alan Target Lojistik bünyesinde Türkiye’nin en büyük ve teknolojik kahve kavurma tesislerinden birisine sahibiz. Son bir yılda yaptığımız yatırımla kapasitemizi artırdık. Yılda 2 bin ton kavrulmuş kahve tedarik ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde, başta Almanya’daki SuperCoff mağazaları olmak üzere, Polonya, Azerbaycan gibi pazarlar da dahil 20 ülkeye kavrulmuş kahve ihracatı yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. SuperCoff’un tedarikinin yüzde 90’ını Türkiye’den karşılayacaklarının altını çizen Dinçerler, "Türkiye’de yıllardır güvenle çalıştığımız iş ortaklarımızı da dahil ettiğimiz bir süreçle ekosistemimizin gelişimine de katkıda bulunacağımız bir model kurguladık" dedi.