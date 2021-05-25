Türk girişimciden gençler için sosyal medya ağı

Hüseyin GÖKÇE

Bilişim-inovasyon alanında çalışmalar yapan Türk girişimci Kubilay Yalçın, 11-18 yaş aralığındaki gençlerin, mevcut sosyal medyanın olumsuzluklarından uzaklaştırmak amacıyla yeni bir sosyal medya ağı oluşturdu. Revongen adını verdiği ağın gençlere liyakat odaklı gelir modeli sunacağını belirten Kubilay Yalçın, birinci yılın sonunda yurtdışına da açılmayı planladıklarını aktardı.

İsmini Revolution Generation (Devrim Kuşağı) kelimelerinin kısaltılmasından alan Revongen’in, 18 yaş altı gençleri eğitici özelliğiyle dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Kubilay Yalçın, “Revongen 11-18 yaş arasındaki bireylere hem nitelikli sosyalleşme hem öğrenecekleri hem de kafalarındaki fikirleri paylaşabilecekleri bir platform sağlıyor” dedi.

Buna ilişkin ilk fikri ailesindeki bu yaş grubundaki gençlerden aldıklarını dile getiren Yalçın, Revongen projesinin bir sosyal girişim olduğunu belirtti. Sosyal girişim kavramının hem kârlılığı hem de fark yaratabilecek etkili fikirleri öne çıkardığına vurgu yaptı. Projenin merkezine toplumsal faydayı koyduklarını söyleyen Kubilay Yalçın, “Sosyal medya ve eğitimi inovatif açıyla bir araya getirmenin 18 yaş aldı gençler için toplumsal fayda içeren bir model olacağına inandık. Proje geliştirme sürecinde gençlerden fikir aldık, ailelerinden de destek gördük” ifadelerini kullandı.

Ekonomik kazanç sağlayacak

Revogen’in kullanıcılara ana akım platformlarda yer alan tüm etkinlikleri yapma olanağı sağladığının altını çizen Yalçın, “Bununla birlikte artı olarak bu yaş grubu bireyin gelişimine katkı vermek üzere; özel ve nitelikli yapımları kullanıcı beğenisine sunulurken, aynı zamanda sosyal etkisi yüksek projelere dahil olma, GİG ekonomisiyle (bağımsız çalışma-kendi işinin sahibi olma) tanışma gibi fırsatlar da sunuyor” dedi.

Genç sosyal medya kullanıcılarının fikir ve yetenekleriyle hayallerini gerçeğe dönüştürmede etkin bir platform oluşturduklarını ifade eden Yalçın, “Öte yandan ekonomik kazanç sağlamada da yardımcı olan uygulama, nitelikli kullanıcı, nitelikli platform, nitelikli içerik, nitelikli kazanç, güvenli ve seviyeli bir ortam sunan yeni nesil bir sosyal gelişim sağlıyor” diye konuştu.

Kullanıcıların start up projeleri yanı sıra ücreti Revogen tarafından ödenecek içerikler geliştirerek de ekonomik kazanç sağlayabileceklerini söyleyen Kubilay Yalçın, “Üstelik tüm bunları özgür, linçsiz, trolsüz, saygın ve bu yaş grubu için güvenli bir platformda yapabilecekler” dedi.

Yalçın, iki alternatifli beğeni butonu yerine kullanıcıyla üçüncü bir yol sunarak, gri mantık sahibi olmalarına olanak sağladıklarını anlattı. Mevcut sosyal medyanın yarattığı olumsuzluğun, kaliteli içeriğe talep oluşturduğunu kaydeden Kubilay Yalçın, “Kullanıcılarına liyakat odaklı gelir modeli sunarak, kuşağın “adalet” talebi de dikkate alındı” ifadelerini kullandı.

“1 yıl içinde globale açılacağız”

İlk yılın sonunda gerekli dil seçeneklerini ekleyerek globale açılmayı planladıklarını Söyleyen Yalçın, şunları söyledi:

“Trol hesapların önüne geçip, homojen bir kitle hedeflerken, niceliksel ücretsiz kullanıcı sayısı yerine niteliksel üye sayısı ön planda tutularak manipülasyona kapalı bir ağ halinde tasarladık” dedi.

Aylık ücretin, eğlenceye yönelik portal üyeliklerini göz ardı etmeden erişilebilir miktarda belirlendiğine değinen Yalçın, burada kişisel verilerin kaydının tutulmayacağını, bu konuda sıkıntı yaşanmaması için yazılımların yapay zeka algoritmasız hazırlandığı bilgisini verdi. Kubilay Yalçın, içerik oluşturma ekibinin ise farklı alanlarda eğitim alan öğrenciler arasından seçildiğini söyledi.