Türk girişimciler, Avrupa’nın 43 milyonluk freelance ekonomisini domine ediyor

İş dünyasında işgücü devinimleri geleneksel kalıpları yıkmaya devam ediyor, serbest çalışanlar (freelancer) yeni normalin aranan yüzleri oluyor. Dünya genelindeki işverenlerin %72’si serbest çalışanlarla işbirliği yapmanın mesai saatlerini uyarlamada kendilerine daha fazla esneklik sağladığını belirtiyor. %49’u ise serbest çalışanların sözleşmelerini ve faturalandırmasını yönetmek için manuel etablolar gibi şirket içi araçları kullandığını öne sürse de, bu sürecin neticesinde serbest çalışanların %85'inin faturalarını geç ödendiğini itiraf ediyor. Hem freelance çalışanlar hem de şirket finansmanı için problem teşkil eden bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçen Türk girişimciler, 2025 sonunda 43 milyon freelance çalışana ulaşılması beklenen Avrupa’ya özel geliştirdikleri yapay zeka destekli fintek platformu Juuli ile sektöre yenilik getirmeye devam ediyor.

%100 freelancer odaklı ekosistem sunarak 1 yılda 10 bin freelancera ulaştılar

%100 freelancer odaklı ekosistem sunarak dünya genelinde 1 yılda 10 bin freelancera ulaşan Juuli CEO’su ve Kurucu Ortağı Sinan Elver, platformlarına dair şu açıklamada bulundu: “Avrupa'daki fintek sektörü, geleneksel bankacılık modellerini dijitalleştirmede büyük mesafe katetmesine rağmen, pandemi sonrası hızla büyüyen freelancer ekonomisinin özel ihtiyaçları konusunda yetersiz kalıyor. Freelance çalışan milyonlarca profesyonel, finansal altyapı konusunda büyük zorluklar yaşıyor. Türkiye'deki fintek gelişimlerini yakından takip eden ve sürekli öğrenen bir bakış açısıyla bu ihtiyacı fark ettik ve çözüm geliştirdik.”

“12 yıllık fintek ve blokzincir uzmanlığını Avrupa'da freelancerlar için kullandı”

Stripe ile İrlanda Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş güvenli altyapısı ile Avrupa’daki milyonlarca freelancerın sorunlarına çözüm getiren Juuli COO’su Ekin Selçuk ise, “Türkiye ve Avrupa'da fintek alanında kazandığımız deneyim, Avrupa'nın düzenleme yapısı ile birleşince kapsamlı bir çözüm ortaya çıktı. 12 yıllık fintek ve blokzincir uzmanlığımızı Avrupa'da freelancer kitlesine hizmet etmek için kullanıyoruz” diyerek platformları hakkında detaylı bilgi verdi.

2024 yılı başında Avrupa’da açılarak kısa sürede 160+ ülkeye hizmet verebilir kapasiteye ulaşan Juuli, bu başarısıyla Avrupa’daki freelance ekosistemini de domine ediyor. Freelancer’lar için harcama yönetiminde kontrolsüzlüklerin önüne geçiyor ve vergi indirimi fırsatlarının kaçırılmasını önlüyor. Geleneksel bankaların zorlu süreçlerine girmeden, hızlı bir şekilde dijital cüzdan ile 100'den fazla para biriminde ve 30'dan fazla kanaldan ödeme alabilmelerini sağlıyor. Harcamalarını kartla yapar yapmaz otomatik olarak kategorize ediyor. Farklı para birimlerindeki ödemeleri de tek kartla yönetmelerine olanak tanıyor. İşletmelerin de tek bir platformdan freelancer ekibini yönetmesini ve ödemelerini tek tıkla gerçekleştirmesini mümkün kılıyor.

Anthropic'in Claude ürününden hareketle geliştirilen Juuli MCP teknolojisi ile freelancer'ların tüm iş süreçlerini tek platformdan yönetmesini sağlayan Juuli, genel fintek çözümlerinin aksine sadece freelancer'lara odaklanmış kapsamlı bir sistem olmayı hedefliyor.