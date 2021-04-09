'Türk girişimcilerin önü Global Ticaret Eğitimi ile açılacak'

Kendi işini kurmak isteyenlerin ilk tercihinin e-ticaret ve e-ihracat olduğunu, bu alanlarda online eğitim almak isteyenlerin sayısında pandemi öncesine kıyasla ciddi bir artış yaşandığını belirten Courself.co'nun kurucusu Raif Kamacı, "Courself.co olarak bizler de bu talep karşısında ‘Global Ticaret Eğitimi’ adlı bir proje başlattık.” dedi.

Kamacı, "Güncel araştırmalar, Türkiye’deki çalışanların yüzde 23’ünün salgın sürecinde iş değiştirmeyi düşündüğünü ve temel gerekçeler arasında daha yüksek gelir beklentisi ve iş-yaşam dengesinin hemen ardından, yüzde 29’la ‘daha değerli ve anlamlı bir rol’ ihtiyacının geldiğini gösteriyor. Ülkemizdeki genç nüfus ile yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklim ortaya çıktığını ve online eğitim platformlarının bu iklimi daha verimli hale getirdiğini söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

"Hiyerarşiye bakış açısı da belirleyici oluyor”

Raif Kamacı, iş hayatındaki rollere anlam kazandırma ihtiyacının altında yatan nedenlerle ilgili şunları kaydetti: “Çoğu insan kendi işinin patronu olma fikrini aklından geçiriyor. Bu düşüncede, hiyerarşiye bakış açısı da belirleyici oluyor. Toplumumuzda hiyerarşi genel olarak olumsuz bir kavrammış gibi algılanıyor ve iş ortamında disiplini sağlamak için hiyerarşinin korkutuculuğundan faydalanıldığına rastlayabiliyoruz. Oysa hiyerarşi, başarıya giden yolda destekleyici ve teşvik edici olarak kullanılması gereken bir yapıdır. Bu dengenin sağlanmadığı durumlarda beklediği değeri görmediğini düşünen profesyoneller, başta e-ticaret ve e-ihracat olmak üzere blog yazarlığı yapmak, YouTube kanalı açmak, uzaktan çeviri hizmeti sunmak gibi online gelir kaynağı yaratmaya yönelik faaliyetlere eğiliyor.”

"Kendi işini kurmak isteyenlerin odağında e-ticaret ve e-ihracat var"

“Pandemi sürecinde toplantıdan alışverişe, eğitimden sosyalleşmeye pek çok ihtiyacın karşılığını dijitalde bulanlar, cesur adımlar atmanın eskisi kadar zahmetli olmadığını gördü.” diyen Raif Kamacı, bu durumun özellikle beyaz yakalı çalışanları kendi işlerini kurmaya teşvik ettiğini belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: “Pandemi sürecinde e-ticarette yaşanan ivmelenme, bu alanda pek çok iş fikrinin doğmasını sağladı. 2019’un başında yüzde 8,1 olan toplam ticaret içindeki e-ticaret payının, 2020’nin sonunda yüzde 20'lere yaklaşması ve 2021’de de artışını sürdürmesi ise bu iş fikirlerinin ilham kaynağını açıkça ortaya koyuyor. Kendi işini kurmak isteyenlerin ilk tercihi e-ticaret ve e-ihracat oluyor. Bu alanlarda online eğitim almak isteyenlerin sayısında pandemi öncesine kıyasla ciddi bir artış yaşanıyor. Courself.co olarak bizler de bu talep karşısında ‘Global Ticaret Eğitimi’ adlı bir proje başlattık.”

"Online gelir kaynağı yaratma merkezi olarak konumlanıyor"

Raif Kamacı, ödeme altyapıları, stoksuz satış ve reklam gibi pek çok alanda online eğitim verdiklerine değinerek şu bilgileri veredi: “Courself.co, online gelir kaynağı yaratma merkezi olarak yola başladı. Vizyonumuz, nitelikli eğitimleri kullanıcı nezdinde anlaşılır kılarak fayda sağlayan bir platform olmak. Ayrıca her geçen gün daha fazla eğitim ve eğitimci barındıran, içeriklerini sürekli güncelleyen ve online gelir modelleri eğitimi konusunda lider bir eğitim platformu olarak örnek teşkil etmek. Bu kapsamda 2017’den bu yana girişimci adaylarına sistemi anlatıyor; ödeme alma, yurt dışında markalaşma ve reklam gibi ihtiyaçların çözümüne destek veriyoruz. Zira ülkemizde özellikle e-ihracatın önünde aşılması gereken engeller olduğunu biliyoruz. ‘Dropshipping’ adı verilen stoksuz satış sistemlerinden kargo anlaşmalarına, reklam eğitimlerinden ödeme altyapılarına pek çok alanda girişimci adaylarına yeni yetkinlikler kazandırıyoruz. Amacımız Türk girişimcilerin önünü açmak.”

B2Press’in katkılarıyla...