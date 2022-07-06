Türk Hava Yolları filosuna 7'nci Airbus A350-900

Fransa'nın Toulouse kentindeki Airbus fabrikasından teslim alınan THY'nin TC-LGG kuyruk tescilli Airbus A350-900 tipi yeni nesil uçak, saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na tekerlek koydu. Turkish Teknik'e ait hangarın önüne park eden uçak, işlemlerinin ardından ileriki günlerde seferlerine başlayacak.

Airbus A350-900'ların üstün özellikleri

Son teknolojiye sahip özellikleriyle dikkati çeken A350-900'ler, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkıyor. Kokpitinde 6 adet dokunmatik ekran ve uçağın dışına monte edilen kameralar sayesinde taksi yollarının kokpitten izlenmesi gibi birçok yeniliğe sahip.

Uçakta, modern ve konforlu 32 adet "Business" ve 297 adet "Comfort ekonomi" sınıfı olmak üzere 329 koltuklu iki sınıf kabin düzeni yer alıyor. Ek olarak uçak, uzun mesafeli uçuşlarda daha keyifli bir yolculuk deneyimi için yüksek çözünürlüklü ekranlar ve internet bağlantısı sunan en yeni nesil uçak içi eğlence sistemiyle donatılmış durumda.

Yakıt tasarruflu Rolls-Royce motorlarla yüzde 25'lik tasarruf

Airbus A350'ler, en yeni aerodinamik tasarıma, karbon fiber gövde ve kanatlara, yeni nesil yakıt tasarruflu Rolls-Royce motorlara sahip. Bu son teknolojilerle birlikte yakıt tüketiminde yüzde 25'lik bir azalma ile rakipsiz bir verimlilik sunuyor.

THY'nin filosundaki A350-900'ler, New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarda uçuyor.

Sipariş verilen aynı model diğer uçaklar da peyderpey THY'nin filosuna katılacak.

Airbus A350-900 tipi uçağın gelmesiyle THY'nin filosundaki yolcu uçağı sayısı 360, kargoda kullanılanlar dahil edildiğinde ise toplam uçak sayısı 380 oldu.