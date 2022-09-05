Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu
Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu. THY, "Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız!" paylaşımında bulundu.
Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından Türk Hava Yolları'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olduğunu açıkladı. Ekşi, "Tüm kupalar bizim!" paylaşımında bulundu.
Tüm kupalar bizim! pic.twitter.com/jQjIBPWs1L— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) September 5, 2022
THY'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız!" ifadeleri kullanıldı.
Şirketten dün yapılan açıklamada, "Yarın paylaşacağımız büyük haber için heyecanlıyız. Takipte kalın!" ifadeleri kullanılmıştı.
✈️⚽— Türk Hava Yolları (@TK_TR) September 5, 2022
Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız!#TürkHavaYolları şimdi UEFA @ChampionsLeague'in resmi sponsoru! pic.twitter.com/uTl7Kb6k8t