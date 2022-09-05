Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu

Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından Türk Hava Yolları'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olduğunu açıkladı. Ekşi, "Tüm kupalar bizim!" paylaşımında bulundu.

THY'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız!" ifadeleri kullanıldı.

Şirketten dün yapılan açıklamada, "Yarın paylaşacağımız büyük haber için heyecanlıyız. Takipte kalın!" ifadeleri kullanılmıştı.