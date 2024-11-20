Türk Hava Yolları, seyahat seti konseptini yeniledi

Beş parçadan oluşan ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hazırlanan Business Class seyahat seti koleksiyonu, modern lüksü ve zarafeti bir araya getirdi.

Lanvin’in en ikonik çantalarından ilham alınarak tasarlanan çantalar, yeniden kullanılabilecek ve farklı amaçlarla değerlendirilebilecek şekilde hazırlandı. Çantalarda, seyahati benzersiz bir deneyime dönüştürmek için sınırlı sayıda üretilmiş Lanvin kozmetik ürünleri ve özenle seçilmiş içerikler yer alıyor.

Setlerde, uçuş sırasında optimal nemlendirme sağlayan Kakao Tohumu Yağı, Shea Yağı, Zeytin Kabuğu Yağı ve Hindistan Cevizi Yağı içeren bir El ve Vücut Losyonu ile Dudak Balmı da bulunuyor.

Business sınıfı seyahat seti koleksiyonunda erkek yolcular için kahverengi ve siyah renklerde, kadın yolcular için ise taba ve krem renklerde çanta seçeneği sunuluyor. Koleksiyonun bir diğer parçası olan siyah ve kahverengi cüzdan modeli çanta ise 5-8 saat aralığındaki dış hat uçuşlarında (business sınıfında) servis ediliyor.

Tüm ürünler sürdürülebilirlik temasıyla tasarlandı

Aynı zamanda setlerin içindeki tüm ürünler, sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandı. Göz bandı ve çoraplar, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olup, doğal kaynak kullanımını azaltıyor ve konfor ile şıklığı muhafaza ediyor. Set içindeki kulak tıkaçları, tek kullanımlık plastikleri azaltmak amacıyla kâğıt ambalajda sunuluyor. Diş fırçası ise bambudan üretildi.

Lanvin koleksiyonu, Türk Hava Yolları’nın seyahat konforuna verdiği önemi yansıtırken, sıfır atık ilkesi doğrultusunda da yeniden kullanımı teşvik ediyor.