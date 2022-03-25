Türk Hava Yolları, Tokat uçuşlarına yeniden başladı

2017 yılında pist ve altyapı sorunları kapsamında, uçuş güvenliği gerekçesiyle hava trafiğine kapatılan Tokat Havalimanı, yenilenen pisti, modern sistemlerle donatılmış terminal binası ve kulesiyle bugün hizmete açıldı.

Türk Hava Yolları, teknolojik altyapısı ve tasarımıyla öne çıkan havalimanına beş yıl aradan sonra ilk kez TK2582 uçuş koduyla havalanan "TOKAT" isimli uçağıyla teker koydu.

25 Mart 2022 tarihi itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Tokat Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar haftanın 4 günü (pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar) düzenlenecek olup; seferler, İstanbul Havalimanı’ndan saat 09.35’te, Tokat Havalimanı’ndan ise saat 11.20’de yapılacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak bugün, ülkemizin küresel havacılık endüstrisindeki yükselişine bir katkı daha sağlıyoruz. Dünyanın kapılarını Anadolu’ya açma ve havayolunu halkın yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Tokat Havalimanı’na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Tokat’ı dünyaya bağlayacak uçuşlarımız ile bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yenilenen havalimanının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişine liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese bu yatırım için teşekkür ediyorum." dedi.

AnadoluJet Haftanın Üç Günü Uçuş Düzenleyecek

Türk Hava Yolları’nın başarılı markası AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Tokat Havalimanı’na haftanın 3 günü (salı, perşembe ve cumartesi) sefer düzenleyecek.

Uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 08.45’te; Tokat yeni Havalimanı’ndan ise saat 10.45’te yapılacak. Böylelikle Türk Hava Yolları, Tokat’a haftalık toplam 7 frekans uçuş gerçekleştirmiş olacak.