Türk Hava Yolları ve Jolly otel rezervasyonunda iş birliği yaptı

Havacılık sektörüne farklı bir bakış açısı sunacak olan bu iş birliği ile Türk Hava Yolları misafirleri, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden yurt içi konaklamaları için 7 bini aşkın otel seçeneğine Jolly kalitesi ve güvencesi ile ulaşabilecek, aynı zamanda da konaklamalarından mil kazanacak.

Ayrıca Türk Hava Yolları’nın Miles & Smiles yolcu programı kapsamındaki üyeler, bu rezervasyonlara ödenen her 1 euro için 2 Mil’in sahibi olacak. Kazanılan miller ise, konaklamanın tamamlanmasının ardından ilgili üyelerin mil bakiyelerine yansıtılacak.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Misafirlerimizin seyahat deneyimini daha konforlu ve ayrıcalıklı hale getirmek için gayretle çalışıyor; hizmetlerimizi zenginleştirmeye özen gösteriyoruz”’ dedi. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise “Bu iş birliğini, Jolly markasının hem güvenilirliğini hem de gücünü ortaya koyması açısından önemli buluyoruz” diye konuştu.

THY'den tüm çalışanlara yüzde 41 zam

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, çalışanların maaşına yüzde 41 zam yapıldığını duyurdu. Bolat, Hava-İş Sendikası ile yapılan görüşmelerde karara varıldığını belirterek, "2023 yılı ikinci yarısı için farklı bir formülde uzlaşıldı. Buna göre yüzde 21 zam artışı artı ağustos ve ekim aylarında ilave birer maaş ikramiye yerine direkt maaşlara % 41 oranında artış yapıldı" dedi,