Türk Hava Yolları yeni şirket kurdu: THY Destek Hizmetleri A.Ş.

Türk Hava Yolları, temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla THY Destek Hizmetleri A.Ş.'yi kurmaya karar verdi.

Şirketten şu açıklama yapıldı:

"- Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ve iştiraklerimizin ana faaliyet alanı dışında kalan temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Destek Hizmetleri A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."