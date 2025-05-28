Türk Hava Yolları, zirvedeki uçuşunu sürdürüyor: Marka değeri geçen yıla göre yüzde 14 arttı

Brand Finance’in 2025 listesine göre Türk Hava Yolları, üst üste sekizinci kez Türkiye’nin en değerli markası seçildi.

THY’nin marka değeri geçen yıla göre yüzde 14 artarak 2,27 milyar dolara ulaştı. Böylece milli hava yolu şirketi, hem Türkiye'nin hem de bölgenin en güçlü küresel markalarından biri olma konumunu sürdürdü.

“Göklerdeki sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Başarıyla ilgili değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları söyledi:

“Bu unvan bize yalnızca bayrağımızı göklerde taşıma sorumluluğu değil, aynı zamanda ülkemize ve tüm paydaşlarımıza daha fazla katkı sunma görevi de yüklüyor. THY ailesi olarak, başarılarımızı daha da ileri taşımaya kararlıyız.”