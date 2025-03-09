Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı şubatta azaldı

Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı şubat ayına ilişkin verilerini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruya göre, hava yolu şirketi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9’luk bir düşüşle toplam 6 milyon yolcu taşıdı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 2,44 milyona ulaştı. Yolcu doluluk oranı ise 2024 yılı Şubat ayına göre 0,6 puan artış göstererek yüzde 81,9 seviyesine çıktı. Yurt dışı uçuşlarda doluluk oranı yüzde 81,6 olurken, yurt içi uçuşlarda bu oran yüzde 85,4 olarak kaydedildi.

Şirketin toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) verisi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 18,5 milyar oldu. Kargo ve posta taşımacılığı ise yüzde 0,5 azalarak 148,5 bin ton olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde artış kaydedildi

2025 yılının ilk iki ayını kapsayan dönemde ise toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artış göstererek 12,7 milyona ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı da yüzde 5,6 yükselişle 5,2 milyon oldu.

Ocak-Şubat 2025 döneminde yolcu doluluk oranı yüzde 82,2 olarak hesaplanırken, yurt dışı hatlarda yüzde 81,9, yurt içi hatlarda ise yüzde 84,4 seviyesinde gerçekleşti. AKK verisi yüzde 4,1 artışla 40 milyar olarak kaydedildi. Aynı dönemde taşınan kargo ve posta miktarı ise 298,6 bin ton ile bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Şubat ayı itibarıyla THY filosundaki uçak sayısı 477'ye ulaştı. Açıklamada, trafik sonuçlarının THY'nin ana markası ile AJet verilerini içerdiği belirtildi.