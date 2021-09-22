Turk İlaç, Rus aşısının Türkiye temsilcisi oldu

Turk İlaç, Sputnik light aşısının üretim ve dağıtımı için uygunluk onayı aldı. Şirket, aşının Türkiye'deki tek temsilcisi olarak seçildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Sputnik light aşısının Türkiye'de kullanım izni için Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek ve ChemRar Firmasının global pazardan gelen aşı taleplerini Türkiye'den karşılamak üzere Türk İlaç tek yetkili temsilci olarak seçildi" denildi.

Ayda 50 milyon doz üretecek

Türk İlaç'a Sputnik Light aşısı için tahsis edilen kapasite ise ayda 50 milyon doz olarak belirlendi.

Turk İlaç yetkilileri, artan küresel ihtiyaçlar ve Rus ortaklarının ihtiyaç duyması halinde ek ekipman yatırımına hazır olduklarını da belirtti.

Şirket haziran ayında, Rus şirket Chromıs ile COVID-19 ilacı Avifavir'in satışı ve üretimi için çerçeve anlaşması imzalamıştı.

Öte yandan dünkü KAP bildiriminde Turk İlaç, Zirve Pharma ile yaptığı anlaşmanın şirket finansallarına 120 milyon lira etki etmesinin beklendiğini duyurmuştu.