Turk İlaç, Sputnik Light aşısını tedarik edecek

Turk İlaç, Sputnik Light aşısının Türkiye tedarik ve dağıtımı için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Rusya Direct Yatırım Fonu grup firmalarından Human Vaccine firmasının Turk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş'yi Sputnik Light aşısının Türkiye tedarik ve dağıtımı için yetkilendirilmiş partner olarak seçtiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ilk etapta 10 milyon doz Sputnik Light aşısının tedarik ve satışını kapsayan anlaşma yapıldığı ifade edildi.