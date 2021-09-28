  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Turk İlaç, Sputnik Light için bakanlığa başvurdu
Takip Et

Turk İlaç, Sputnik Light için bakanlığa başvurdu

Turk İlaç, Sputnik Light aşısının acil kullanım onayı için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Turk İlaç ve Serum Sanayi, Sputnik Light aşısının acil kullanım onayı bakanlığa başvurduğunu duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Plaftormu'na yapılan açıklamada, "Sputnik light COVID-19 aşısının Türkiye'de Acil Kullanım Onayı için T.C Sağlık Bakanlığı'na müracaat gerçekleştirilmiştir." denildi.

Şirket geçen hafta , aşının Türkiye'deki tek temsilcisi olarak seçildiğini açıklamıştı.

Türk İlaç, ayda 50 milyon doz Sputnik Light üreteceği bildirmişti.

Turk İlaç, Rus aşısının Türkiye temsilcisi olduTurk İlaç, Rus aşısının Türkiye temsilcisi olduŞirket Haberleri