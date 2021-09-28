Turk İlaç, Sputnik Light için bakanlığa başvurdu
Turk İlaç, Sputnik Light aşısının acil kullanım onayı için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.
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Turk İlaç ve Serum Sanayi, Sputnik Light aşısının acil kullanım onayı bakanlığa başvurduğunu duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Plaftormu'na yapılan açıklamada, "Sputnik light COVID-19 aşısının Türkiye'de Acil Kullanım Onayı için T.C Sağlık Bakanlığı'na müracaat gerçekleştirilmiştir." denildi.
Şirket geçen hafta , aşının Türkiye'deki tek temsilcisi olarak seçildiğini açıklamıştı.
Türk İlaç, ayda 50 milyon doz Sputnik Light üreteceği bildirmişti.