Türk İlaç'la birlikte Battal Holding iştiraklerinin tamamı konkordato kapsamında

Mahkeme heyeti, gruba dahil tüm işletmeler için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden hukuki süreci kamuoyuna duyurmuştu. Yönetim Kurulu, yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişimde yaşanan zorlukları sürecin temel nedeni olarak göstermişti.

Konkordato talebi piyasada nakit akışı sorunlarını yansıtıyor

Şirket yetkilileri ayrıca bozulan nakit akışının operasyonları etkilediğini vurguladı. TR İlaç tarafından yapılan açıklamanın ardından ilgili mahkeme kararı bugün medya organlarında yer aldı. Mahkeme kararında, borçların yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi için ilgili şirketlere 2 Eylül 2026 tarihine kadar mühlet verildiği ve 25 Ağustos'ta ise duruşma icra edileceği ifade edildi.

Mahkeme kararı holding altındaki on şirketi doğrudan kapsıyor

Finansal yeniden yapılandırma süreci ana şirket ile birlikte dokuz iştiraki koruma altına alıyor. Listede Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., Serum Depo, Alparslan Kağıt ve MBB Filo Ulaşım bulunuyor. Turkmimari Yapı, Turkplast Sağlık Ürünleri ve Turk Oluklu Mukavva aynı konkordato sürecinden geçiyor. Esnaf Ecza Deposu ile CEO Pharma İlaç Ecza Deposu da mahkemenin sağladığı geçici mühletten yararlanıyor.