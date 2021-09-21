Turk İlaç'tan 120 milyon liralık imza

Turk İlaç, Zirve Pharma Ecza Deposu ile tek yetkili satıcılık sözleşmesi imzaladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Turkfleks marka serumlarımızın yurtiçi özel hastane pazarında satış ve dağıtımını yapmak üzere Zirve Pharma Ecza Deposu ile tek yetkili satıcılık sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

Yıllık 30 milyon adet alım garantisi içeren sözleşmede ortalama birim fiyatı 4,5 TL olarak belirlendi.

İlk sipariş onayı 3 milyon adet için gerçekleşti.

Açıklamada, anlaşmanın şirketin finansallarına 120 milyon lira etkisi olmasının planlandığı belirtildi.