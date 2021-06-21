Turk İlaç'tan COVID-19 ilacı için imza

Turk İlaç, Chromıs LLC Firması ile Avifavir ilacının satışı ve üretimi ile ilgili çerçeve anlaşması imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Rusya'da yerleşik Chromıs LLC Firması ve TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş arasında coronovirüs COVID -19 tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli Avifavir isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.