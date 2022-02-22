Türk İlaç'tan yurt dışı yatırım açıklaması

Türk İlaç, Nijer ve Senegal'e yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada 22.02.2022 tarihli Yönetim kurulu toplantısında Nijer ve Senegal'de beslenme serumu üretim tesisi kurulması kararı alındığını belirtti.

Türk İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berna Sezer, "Her ülkenin temel sağlık ihtiyaçlarından olan beslenme serumları üretim tesis yatırımını Senegal'de gerçekleştireceğiz. Türk İlaç olarak hedefimiz Afrika Bölgesinde sadece beşeri ilaç üretimi değil , ilaç sanayisinin bileşenlerinin de bu coğrafyada üretildiği bağımsız entegre tesisler kurmaktır. Ülke bazında 2400 kişilik istihdama kucak açacak olan yatırımlarımız sayesinde gerek Türkiye 'den teknik mühendislik ve kalifiye personel takviyesi gerekse yerel Senegalli kardeşlerimizin istihdamı ile bu coğrafyada Senegal -Türkiye dostluğunu pekiştirici bir işbirliğinin imzası atılmış olacaktır." dedi.