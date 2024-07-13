Türk iş dünyası KSS projeleriyle ses getiriyor

Türk iş dünyası, eğitim, bilim, çevre, spor ve kültür-sanat alanlarında çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Garanti BBVA, kapsayıcı büyüme stratejisi doğrultusunda toplumun beklentilerini göz önüne alarak toplumsal yatırım programlarını geliştiriyor.

Banka, topluma değer katmak amacıyla eşitsizliklerin azaltılması, herkes için eğitim, erişilebilir kültür ve bilgi üretimi ve iklim kriziyle mücadele alanlarında uzun soluklu ve sosyal etki odaklı programlar hayata geçiriyor. Garanti BBVA’nın başlıca toplumsal yatırım programları arasında kurucusu ve destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve Salt’ın yanı sıra 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, Okulda Oyun Var, EşitBiz Projesi, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA Partners, Hesabını Bilen Kadınlar programı, Mavi Nefes Projesi ve Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı yer alıyor.

Gerçek etki ve sürdürülebilirlik öncelik

Türkiye İş Bankası hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle geleceği aydınlatan gençleri destekleyerek toplumun gelişimine katkı sağlıyor. Banka, eğitim-bilim, çevre, spor ve kültür-sanat alanında yürüttüğü projelerin gerçek bir etki yaratması için uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasına özen gösteriyor. Türkiye İş Bankası, Karneni Göster, Kitabını Al, 81 İlden 81 Öğrenci, Bilim Kuşağı Atölyeleri, 100 Köye İnternet Projesi, Denizler Bizim Gelecek Bizim, Okullara ve Kütüphanelere Kitap Desteği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Resmi Destekçisi, TEMA Vakfı işbirliğiyle 81 İlde 81 Orman projelerinin yanı sıra Kumbara Dergisi, Altın Gençler Ödülü, Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür Yayınları, İş-Sanat ve Enfeksiyon Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile sosyal alanda insanlara dokunuyor.

Gençlik destek programları düzenliyor

Akbank, insan odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla toplumsal fayda yaratmaya odaklanıyor. Bu çalışmalarında ise gençleri önceliklendiriyor. Bankanın genel müdürlük binasının yenilenmesi sürecinde başlattığı ileri dönüşüm projesi ve gençlik destek programlarıyla dikkati çeken Akbank, sosyal ve çevresel değer yaratmada önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen projelerle hem eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor hem de gençlerin yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. “Dönüşümde Gelecek Var”, “Akbank Güzel Yarınlar Hareketi”, “Şehrin İyi Hali” projeleriyle Akbank, gençlerin yaşamını zenginleştirirken sosyal ve çevresel değer yaratmaya da devam ediyor.

Üç ana başlık: eğitim, kültür ve spor

VakıfBank, gelecek stratejilerinin temel ayaklarından biri olarak konumladığı kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını eğitim, kültür ve spor olmak üzere üç ana başlıkta hayata geçirdi.Bankanın en uzun soluklu ve etki gücü en yüksek kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri VakıfBank Spor Kulübü. Ayrıca, VakıfBank Kültür Yayınları›nı (VBKY) kuran banka, bu süre zarfında edebiyattan tarihe, iktisattan felsefeye, sanattan klasiklere kadar geniş bir yelpazede 300›den fazla nitelikli eseri literatüre kazandırarak kültürel iklimin gelişimine fayda sağlıyor.

Topluma ve çevreye duyarlı projeler geliştiriyor

Hayat Holding, ekonomik anlamda varlıklarını güçlendirirken, sorumluluk sahibi bir topluluk olarak çevresel ve sosyal etkilerini de insanlığın yararına olacak şekilde iyileştirmeye gayret ediyor. Hayat Holding, “Hayata İyi Bakarız”, “Ekolojik Okuryazarlık”, “Hayat İyi Yaşam Merkezi” gibi projeleriyle topluma karşı yükümlülüklerini sadece ürün ve hizmetlerinin kaliteli ve erişilebilir olmasıyla sınırlı görmüyor aynı zamanda topluma, çevreye, insana duyarlı, anlamlı işler yapmayı önceliklendiriyor. Çeşitli projeler ve işbirlikleri gerçekleştirerek çok daha görünür hale getiriyor.

Tüm paydaşlarını kapsıyor

Trendyol, sosyal sorumluluk çalışmalarında dijital fırsat eşitliği, kadının güçlenmesi ve nitelikli eğitim olmak üzere üç ana alana odaklanıyor. Türk Eğitim Vakfı ile birlikte oluşturdukları Kalpten Kalbe Burs Programı, Sepette İyilik, Yarının Köyleri Trendyol Sanat, Türkiye’nin Müzeleri ve Yöresinden Ürünler gibi pek çok programla sosyal etkilerini büyütmeye devam ediyor. Trendyol sürdürülebilirlik ve sosyal etki projelerini tasarlarken her zaman tüm paydaşlarını kapsayan geniş ekosistemleriyle birlikte hareket ediyor.

Dijitalleşmenin önündeki bariyerleri kaldırıyor

Hepsiburada, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü, HepsiTürkiye’den, HepsiYürekten, SanatBurada, Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü olmak üzere yürüttükleri beş programla dijitalleşmenin ve ticaretin önündeki bariyerleri kaldırarak toplumun farklı kesimlerinin ekonomik açıdan güçlendirilmesi için sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştiriyor. Hepsiburada, çocuklar, gençler ve evcil hayvanlara yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle dezavantajların ortadan kaldırılması, oyuna, eğitime, 21. yüzyıl yetkinliklerine ve iş hayatına erişimin artırılması için çalışıyor.

Kadınların gelişimini desteklemeyi amaçlıyor

Teknosa, 2007’de “Kadın için Teknoloji” projesini başlattı. Habitat Derneği işbirliğiyle 17 yıldır devam eden projeyle kadınların dijital okuryazarlığını artırmak, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu sağlamak ve kadınların gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Kadınlar eğitimlerin sonunda teknolojiyi ve interneti kullanarak, her türlü bilgiye daha kolay erişme imkanı buluyor, sosyal çevrelerini genişletip, teknolojiyi aktif olarak kullanmaya başlıyor. Sosyal medya üzerinden el emeklerini tanıtmaya, satmaya başlıyor.

Amazon Türkiye 431 kilogram atık topladı

AmazonTürkiye, faaliyet gösterdiği ülkelerde toplumsal fayda yaratacak çalışmaları destekliyor. “Gülümseten Hayaller Topluluk Evi” projesini Hayalime Ortak Ol Topluluğu ile birlikte Hatay’da başlatarak, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm bölge halkına, sanat ve müzik terapisi, bireysel ve grup psikososyaldestek seansları gibi etkinliklerle hizmet veriyor. Görme engelliler için BlindLook ileişbirliği yapan şirket, sesli simülasyon teknolojisini web sitesine ve mobil uygulamasına entegre etti. AmazonTürkiye Lojistik Merkezi gönüllüleri, Tuzla Belediyesi ve AHBAP Derneği ile birlikte çevre temizliği ve geri dönüşüm faaliyetleri için bir araya gelerek toplamda 431 kilogram atık topladı ve bu sayede 28,56 kilogram sera gazı salınımını ve 3 milyon 900 bin litre temiz suyun kirlenmesini önledi.