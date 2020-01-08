Türk kablo sektöründe kadın çalışanlar artıyor

08 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Beyaz yaka çalışanlarının yüzde 40’ını kadın çalışanların oluşturduğu Türk Prysmian Kablo, bu oranla Prysmian Group’un faaliyet gösterdiği 50 ülke arasında da öne çıkıyor. 50 ülkede faaliyet gösteren grubun 2018 sonu itibariyle toplam işgücünün yüzde 30’unu kadınlar oluşturuyor. 2020'de yüzde 12 oranında kadın yöneticiye sahip olma hedefine doğru güçlü bir ilerleme kaydeden Prysmian Group, 2017'de yüzde 6,4 olan bu oranı 2018’de yüzde 10,8'e çıkardı.

Grubun 1964’ten bu yana Mudanya’da faaliyetlerine devam eden Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo da grup içinde sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla ve Türk kablo sektörünün geleneksel yapısı içinde kadın yönetici ve çalışanlarıyla öne çıkıyor. 500’ün üzerinde çalışanı bulunan Türk Prysmian Kablo’nun beyaz yaka çalışanlarının yüzde 40’ı kadın. 2019 Eylül ayından bu yana yönetimi İtalyan CEO Cinzia Farisè’ye emanet olan Türk Prysmian Kablo’nun kadın yöneticileri de, hem Türkiye’de hem de İtalya’da aldıkları eğitimlerle sektörün erkek egemen anlayışını değiştiriyor. Şirketin stratejik metallerinin tedarikinden sorumlu Satınalma Şefi Gamze Keçeci ise Prysmian Group’un İtalya’daki uluslararası liderlik eğitimine Türkiye’den katılan sayılı kişilerden biri olarak dikkat çekiyor.