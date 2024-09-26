Türk KOBİ’ler Ozon Globa ile Avrasya’ya açılıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de aktif 2 bin satıcılarının bulunduğunu ve aylık 80 bin sipariş alındığını kaydeden Ozon Global Türki­ye Genel Müdürü Hazal Maraş, Azerbaycan pazarına açılmala­rıyla Türkiye’deki yerel satıcı­ların satış coğrafyasını geniş­leteceklerini söyledi.

Lojistik maliyetlerini optimize etmek amacıyla Ozon Global, lojistik firması Navlungo ile iş birliği yaparak ortak teslimat hizme­tini başlatacağını duyuran Ma­raş, “Bu yenilikle Türk satıcılar ürünlerini Türkiye’nin 7 şeh­rinde yer alan merkezlere sevk edebilecek. Bu teslimat mali­yetlerini ve teslimat süreleri­ni minimuma indirecek. Ayrı­ca, satıcılar pick-up hizmeti ile ürünlerini doğrudan depola­rından taşıyıcıya teslim edebi­lecek” dedi.

Maliyet yüzde 20 azalacak

Ayrıca TTeconomy aracı­lığıyla yapılan kara yolu tesli­matları için indirim de duyuran Maraş, lojistik maliyetlerinin ortalama yüzde 20 oranın­da azalacağını aktardı. Maraş, “2025’te Ozon Global Türki­ye, Türk satıcıların satış yaptı­ğı bölgeleri genişletmeyi plan­lıyor. Girişimciler artık ürün­lerini sadece Rusya’da değil, Azerbaycan’daki Ozon müşte­rilerine de satabilecekler. Azer­baycan pazarına açılmalarıyla 10 milyonun üzerinde nüfusu olan bu ülkedeki alıcılara ula­şarak ciroyu artırabilecek” diye konuştu.

2024’ün ilk yarısında Türk satıcılarımızın platformdaki cirosu 2 katına çıktığını ve Tür­kiye’den verilen sipariş sayısı­nın 2,2 kat arttığı bilgisini ve­ren Maraş, “Türk ürünlerinin Rusya ve BDT ülkelerinde tanı­tımına yatırım yapmaya devam ediyoruz ve satıcılarımız için daha iyi koşullar yaratmak için sürekli çalışıyoruz" açıklaması yaptı. Bu arada, Ozun'un Rus­ya’da 51 milyon müşterisi var.