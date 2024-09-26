Türk KOBİ’ler Ozon Globa ile Avrasya’ya açılıyor
Rusya’nın önde gelen sınır ötesi e-ticaret platformu Ozon Global, bu yıl İstanbul COM.E ON Forum’un etkinliğinin üçüncüsünü düzenledi. Önümüzdeki yıl için Türkiye’deki önceliklerini ve hedeflerini açıklayan şirket, yeni dönemde odak noktaları, satıcı maliyetlerini azaltmak ve Türkiye’deki yerel satıcıların satış coğrafyasını genişletmek olarak belirledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’de aktif 2 bin satıcılarının bulunduğunu ve aylık 80 bin sipariş alındığını kaydeden Ozon Global Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, Azerbaycan pazarına açılmalarıyla Türkiye’deki yerel satıcıların satış coğrafyasını genişleteceklerini söyledi.
Lojistik maliyetlerini optimize etmek amacıyla Ozon Global, lojistik firması Navlungo ile iş birliği yaparak ortak teslimat hizmetini başlatacağını duyuran Maraş, “Bu yenilikle Türk satıcılar ürünlerini Türkiye’nin 7 şehrinde yer alan merkezlere sevk edebilecek. Bu teslimat maliyetlerini ve teslimat sürelerini minimuma indirecek. Ayrıca, satıcılar pick-up hizmeti ile ürünlerini doğrudan depolarından taşıyıcıya teslim edebilecek” dedi.
Maliyet yüzde 20 azalacak
Ayrıca TTeconomy aracılığıyla yapılan kara yolu teslimatları için indirim de duyuran Maraş, lojistik maliyetlerinin ortalama yüzde 20 oranında azalacağını aktardı. Maraş, “2025’te Ozon Global Türkiye, Türk satıcıların satış yaptığı bölgeleri genişletmeyi planlıyor. Girişimciler artık ürünlerini sadece Rusya’da değil, Azerbaycan’daki Ozon müşterilerine de satabilecekler. Azerbaycan pazarına açılmalarıyla 10 milyonun üzerinde nüfusu olan bu ülkedeki alıcılara ulaşarak ciroyu artırabilecek” diye konuştu.
2024’ün ilk yarısında Türk satıcılarımızın platformdaki cirosu 2 katına çıktığını ve Türkiye’den verilen sipariş sayısının 2,2 kat arttığı bilgisini veren Maraş, “Türk ürünlerinin Rusya ve BDT ülkelerinde tanıtımına yatırım yapmaya devam ediyoruz ve satıcılarımız için daha iyi koşullar yaratmak için sürekli çalışıyoruz" açıklaması yaptı. Bu arada, Ozun'un Rusya’da 51 milyon müşterisi var.