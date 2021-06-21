Türk KOBİ’leri Amazon Türkiye ile gelişiyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre; 2020 yılında koronavirüs salgınının da etkisiyle yüzde 85 büyüme yakalayan e-ticaret sektörü, şu anda 100 bini aşkın KOBİ için iş olanağı sağlıyor. 2021 yılında 400 milyar lira Pazar hacmine ulaşması beklenen sektörde, KOBİ’ler ürünlerini sunmak için farklı pazaryeri arasından seçim yapabilirken, sektördeki bazı kanallar KOBİ’lere verdiği desteklerle bir adım öne çıkıyor. Paugge markası üzerinden kablo ve AV ürün grubuna yönelik çeşitli elektronik ürün çözümleri sunan Entepe Teknoloji, ürünlerini tüketicilerle buluşturmak için seçimini Amazon Türkiye üzerine yapmış. Entepe Teknoloji’nin Sahibi İbrahim Yıldız ile firmanın kuruluş hikâyesi, ürünleri, faaliyetleri ve Amazon Türkiye’yi seçmelerinin altında yatan nedenleri konuştuk.

• Kuruluş hikâyenizden ve şirketinizden bahseder misiniz?

Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Girişimci ruhum da okul yıllarına dayanıyor. Daha üniversitenin ilk yıllarından itibaren ticaretle ilgilenmeye başlamıştım. Kendi işimi yapmanın keyfine varınca da bunu devam ettirebilmenin yollarını aradım ve çeşitli kategorilerde elektronik ürünleri ithalatı yapmaya başladım. Uluslararası ticarette daha bilinçli hareket edebilmek ve daha doğru adımlar atabilmek için de Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisans yaptım. Önce uluslararası birkaç firmanın partneri oldum, sonra bu da yetmez dedim fiziksel mağazalarla iş birliği yapmaya başladım. Ancak bir süre sonra bu alanlarda başka markaların çatısı altında beklediğim ivmeyi göremeyince Entepe Teknoloji olarak kablo ve PRO AV ürün grubuna yöneldik ve kendi markamızı ortaya çıkardık.

• E-ticarete girmeye nasıl karar verdiniz?

Ben e-ticarete sonradan girmekten ziyade, bu alandaki potansiyeli görüp ticarete doğrudan e-ticaret ile atılanlardanım. Üniversitede okurken Türkiye’nin ilk e-ticaret sitelerinde ürün satmaya başlamıştım. Yüksek lisansımı yaparken TV ve bilgisayar kablosu kategorisinde kaliteli ve sertifikalı bir Türk markası olmadığını fark ettim. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra hem Türkiye’de hem de yurt dışında kendinden söz ettirebilecek bir marka olma yolunda çalışmalara başlayarak uluslararası kuruluşlardan sertifikalarımızı aldık ve yüksek kalite kriterlerine bağlı kalarak üretime başladık. O günden bu yana Entepe Teknoloji olarak Paugge markası ile yüksek kalite ve sertifikalara sahip görüntü-ses kabloları ve PRO AV ürünleri satışını gerçekleştiriyoruz.

“AMAZON LOJİSTİK ÜZERİMİZDEN CİDDİ BİR İŞ YÜKÜNÜ ALDI”

• Ürün satışlarınız için online pazaryerlerinden nasıl faydalanıyorsunuz?

Online pazaryerleri bizim gibi daha fazla müşteriye ulaşmak ve markalarını güçlendirmek isteyen KOBİ’ler için çok önemli fırsatlar barındırıyor. Bu alandaki yenilikleri çok yakından takip eden bir firma olarak şu anda en çok faydalandığımız pazaryerinin Amazon Türkiye olduğunu söyleyebilirim. Bunun en önemli sebebi ise kesinlikle Amazon Prime ve Amazon Lojistik servisi.

Amazon Lojistik ile ürünlerimizi toplu olarak Amazon’un Türkiye’deki anlaşmalı lojistik merkezlerine gönderiyor ve oralarda depoluyoruz. Sipariş aldığımızda geri kalan her şeyi ise bizim için Amazon hallediyor. Ürünlerimizi kendi depolarında kargolama için paketliyor, sevk ediyor, her koşulda ve hızlı bir biçimde müşterilere teslim ediyor ve hatta iade işlemlerini bile gerçekleştiriyor. Bu yüzden Amazon Lojistik bizim üzerimizden ciddi bir iş yükünü almış oldu. 2020 Yılında Amazon Prime’ın Türkiye’ye gelişiyle beraber de Amazon Lojistik ürünlerimizi “Amazon Prime” etiketi ile listeliyor, böylece ücretsiz kargo hızlı teslimat ile Amazon Prime müşterilerine erişme imkânı da elde ediyoruz. Bu, bizim gibi müşteri memnuniyetine çok önem veren firmalar için ciddi bir katma değer oluşturuyor. Ayrıca Amazon Lojistik depolama ve kargolama maliyetlerimizi oldukça azalttı ve kullanmaya başladığımızdan beri Amazon Prime ayrıcalığıyla Amazon Türkiye’deki satışlarımız neredeyse iki kat arttı diyebilirim.,

“E-İHRACAT GÜNDEMİMİZİN ÜST SIRALARINDA YER ALIYOR”

• Önümüzdeki dönem için hedefleriniz neler? Türkiye pazarı dışına açılma ve e-ihracat gibi hedefleriniz bulunuyor mu?

Biz kurulduğumuz ilk günden bu yana kendimizi sürekli geliştiren, yenilikleri yakından takip eden ve gelişmelere hızla uyum sağlayan bir şirketiz. Kalitemizi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak daha geniş kitlelere ulaşmak ve markamızı hem Türkiye’de hem de yurt dışında çok daha tanınır hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada elbette e-ihracat da gündemimizin en üst sıralarında yer alıyor. Halihazırda Amazon’un İngiltere deposunda da ürünlerimiz bulunuyor ve Amazon İngiltere mağazasında da Prime etiketiyle Amazon Lojistik kullanarak satış gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde başta Almanya ve Fransa olmak üzere hem Amazon’un diğer Avrupa ülkeleri için sunduğu imkânları kullanarak hem de farklı yatırımlar yaparak e-ihracattaki atılımlarımıza ivme kazandıracağız.

• Son olarak e-ticarete girmeyi düşünen KOBİ’lere ne önerirsiniz?

E-ticaret sürekli gelişen, yenilenen ve dönüşen bir alan. Bu yüzden özellikle biz KOBİ’ler için gündemi yakından takip etmek ve yeniliklere vakit kaybetmeden uyum sağlamak çok önemli. Bu açıdan KOBİ’lerin bolca araştırma yapmalarını, eksiklik gördükleri departmanlarını kuvvetlendirmeleri için sunulan çok çeşitli eğitim programlarını yakından takip etmelerini ve atacakları her adımda ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini önceliklendirmelerini tavsiye ederim.

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