Türk kozmetik markasının saç dökülmesine karşı yeni serisi raflardaki yerini aldı

Saç dökülmesi, dünya genelinde milyonları etkileyen bir endişe kaynağı olmaktan çıkıyor; Türk kozmetik markaları geliştirdikleri ürünlerle bu sorunu rafa kaldırıyor. Saç dökülmesine karşı çözümler üreten Türkiye’nin uzman markalarından Bioblas, sektöre öncülük eden yaklaşımını yeni bir ürün serisiyle taçlandırıyor. Şampuan ve saç toniğinden oluşan yeni serisinin lansmanını 17 Haziran’da Doubltree by Hilton Moda’da gerçekleştiren marka, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış üç güçlü aktif olan biotin, kafein ve arjininin sinerjisiyle formüle ettiği ürünleriyle saç sağlığını desteklemeye yönelik yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Lansmanda güzellik ve bakım dünyasından influencer bir araya geldi

Saç köklerini uyararak dökülmeyi azaltmaya yardımcı olurken, aynı zamanda saçın daha güçlü, canlı ve dirençli bir görünüme kavuşmasını sağlayan Bioblas serisinin lansmanı, reklam yüzü Dilara Kırmıt’ın ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinlikte, güzellik ve bakım dünyasından seçkin influencerlar bir araya geldi. Yeni serinin geliştirilme süreci, formülündeki üçlü aktifin etkileri ve Bioblas’ın saç dökülmesine karşı uzman duruşunu güçlendiren yaklaşımı katılımcılarla ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

Dilara Kırmıt’ın yüzü olduğu reklam filminde “güçlü saç, güçlü kadın” yaklaşımı aktarıldı

Bioblas’ın yeni serinin reklam filminde güzelliği, zarafeti ve modern duruşuyla dikkat çeken ünlü model Dilara Kırmıt kamera karşısına geçti. Filmde günümüz kadınının özgüvenini, bağımsızlığını ve içsel gücünü yansıtan model, saçlarına verdiği özenle sadece fiziksel değil, duygusal gücünü de ortaya koydu. Bioblas’ın “güçlü saç, güçlü kadın” yaklaşımını yansıtan reklam filminde, kadınların kendi yolunu çizme cesaretine ve özgür ruhuna vurgu yapıldı. Bioblas’ın doğallığı bilimle birleştiren bakım felsefesi, Dilara Kırmıt’ın enerjisi ve modern tarzıyla buluşturularak markanın yenilikçi ve güçlü duruşu bir kez daha gözler önüne serildi.

Bilime dayalı, etkili ve güvenilir çözümler sunma vizyonunu yansıtıyor

Bioblas’ın yeni serisi, saç dökülmesinin farklı nedenlerine karşı bütünsel bir çözüm sunuyor. Formülündeki üç aktifin sinerjik etkisiyle saç köklerini besliyor, saç derisinin canlanmasına yardımcı oluyor ve saç telinin daha kalın, hacimli ve dayanıklı olmasına katkıda bulunuyor. Biotin, saç folikülünü güçlendirerek dökülme karşıtı etki yaratırken; kafein, saç köklerini canlandırıyor ve saçın daha hızlı uzamasını destekliyor. Arjinin, kan dolaşımını artırarak saç köklerine besin taşınmasına yardımcı oluyor. Bu sayede sektördeki liderliğini pekiştiren Bioblas, kullanıcılarına markalarının bilime dayalı, etkili ve güvenilir çözümler sunma vizyonunun bir yansıması olduğunun mesajını veriyor. Yalnızca dökülme karşıtı bir çözüm değil; kendine güvenin, sağlıklı saçlarla gelen güçlü bir duruşun da kapılarını aralıyor.