Türk kripto borsası dünyaya açılıyor

10 Temmuz 2020

DENİZ KILINÇ

BtcTürk, yedi kıtadan yabancı kullanıcılarına Bitcoin ve kripto para yatırma hizmeti sunmaya başladı. BtctTürk, yedi kıtadan yabancı kullanıcılarına on binde 5 komisyon oranıyla Bitcoin ve kripto para yatırma hizmeti sunmaya başladı. Türkiye’nin ilk ve dünyanın dördüncü kripto para borsası BtcTürk Pro uygulamasıyla Türkiye’deki kullanıcılarına 7/24 Türk lirasıyla işlem yapma imkanı tanıyan şirket, global aktör olmayı hedefliyor.

2013 yılında Kerem Tibuk tarafından kurulan BtcTürk’ün yedinci doğum gününde şirketin hedeflerini tartışmak amacıyla Çarşamba günü düzenlenen toplantıda, platformun yurtiçindeki hizmetinin ardından yedi kıtada müşterilerle buluşacağı açıklandı. 2018 yılında BtcTürk bünyesine katılan CEO Özgür Güneri, şirketin yurtdışındaki müşteriyle buluşarak ağını genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

Güneri, şirketin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için ödenmiş sermayesini 2019’un ilk altı ayındaki 9 milyon liradan 2020’nin ilk altı ayında 15 milyon liraya yükselttiğini söyledi. Şirketin söz konusu sermayeyi müşterilerine güvenli ve şeffaf bir platform oluşturmak için teknoloji yatırımları ve istihdam için kullanacağını belirten Güneri, platformdaki emir eşleme sayısının Nisan’da bir günde 189 bine yükseldiğini söyledi. Ayrıca Güneri, şirket pandemi döneminde 10 kişiye istihdam sağladı.

BtcTürk, Türkiye’de Akbank, Denizbank, Fiba Banka, Ziraat Bankası ve Vakıfbank olmak üzere beş büyük bankayla çalışan tek kripto para borsası olarak biliniyor. Güneri, “Genelde bizim gibi borsalar pek tanınmayan ödeme kuruluşlarıyla çalışır ama biz geniş müşteri ağı olan güvenilir bankalarla çalışmayı tercih ettik "dedi. BtcTürk platformundaki kullanıcı sayısı yedi yılda 900 bine ulaştı. Güneri, platformun amacının portföyünü genişletmek ve kripto paralarla ilgilenen yatırımcıyı eğitmek olduğunu belirtti.