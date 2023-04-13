Türk kripto ve fintek şirketlerine ilgi duyan yabancı yatırımcılara bir yenisi daha ekleniyor

Küresel enflasyon ve artan maliyetler sebebiyle 2022'de girişim yatırımlarının küresel çapta %35 gerilediği bilinirken, Türkiye merkezli küçük işletme ve girişimlere yönelik yatırım anlaşmalarının 2022’deki toplam sayısı 300’ü buldu.

Startups.watch verilerinde yerli girişim sermayelerinin ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra 2022’de gerçekleştirilen yaklaşık her 5 yatırım turundan birine bir yabancı yatırımcının da dahil olduğu görüldü. Makroekonomideki dalgalanmalara rağmen 2022'yi başarıyla tamamlayan ülkemiz dayanıklılığını kanıtlarken, ABD merkezli teknoloji ve yatırım şirketi Carla Group’un da özellikle blokzinciri ve kripto odaklı projelere yatırım yapmak üzere Türkiye pazarına giriş yapacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Carla Group CEO’su Uğurcan Kılıç, “Genç ve dinamik nüfusa ve teknolojiye yatkın bir kültüre sahip Türkiye’de iş yapmanın ve büyümenin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına erişmek açısından da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi iş fikirlerine katkıda bulunmak için, Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başlayacağız” dedi.

Yabancı doğrudan yatırım 13 milyar dolar olarak gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre, 2022’de Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım (FDI) girişi 13 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık FDI verilerine göre 1,6 milyar dolar ile İspanya’nın Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülke olduğu görülürken, İspanya’yı Hollanda ve İsviçre takip etti.

Türkiye’nin olağanüstü koşullar yaşanan 2022’de yatırımcılar için güvenli bir liman ve dayanıklı bir iş ortağı olduğunu ispatladığını kaydeden Uğurcan Kılıç, “Teknoloji okuryazarlığı ve küresel trendlere olan yatkınlığıyla Türkiye, yeni iş modelleri kurmak ve gelenekseli dönüştüren inovasyonlara imza atmak konusunda büyük bir potansiyel taşıyor.

Carla Group olarak Türkiye’de yapacağımız yatırımlarla, hem kendimizi geliştirmeyi hem de bölge ekonomisine fayda sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kripto ve blokzinciri projelerine odaklanacak

2023’ün sonlarına doğru tüm yasal ve teknik süreçlerin tamamlanacağını ve aktif olarak Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başlayacaklarını belirten Uğurcan Kılıç, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verilerinde de görüldüğü üzere, endüstriyel kırılımda finans ve sigorta gibi sektörlerin %28'lik bir oranla en büyük payı aldığını görüyoruz.

Geleneksel finansal hizmetlerin yanı sıra blokzinciri tabanlı finansal teknolojiler konusunda da yetkinliğini tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye'de kriptoyla ilgilenen en az 8 milyon kişi olduğu biliniyor.

Carla Group olarak, yazılım ve teknoloji alanında yenilikçi ürün ve hizmetler sunarken, sektöre yön veren blokzinciri, kripto, NFT gibi konularda yenilikçi iş fikirlerinin ve gelecek vaat eden girişimlerin hayata geçmesi için finansman sağlayacağız” diye konuştu.

Global pazarı da hedefliyor

Türkiye pazarının yanı sıra Asya ve Avrupa’da da faaliyete geçmek konusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Uğurcan Kılıç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Carla Group olarak ABD başta olmak üzere Birleşik Krallık'ta da aktif faaliyetler yürütüyor, çağın koşullarına uygun finansman modelleriyle küçük ve orta ölçekli işletmelerle girişimlerin ihtiyaç duyduğu finansal kaynağı sağlamaya odaklanıyoruz.

Yenilik yapmayı önceleyen, inovasyon ve teknolojiden beslenen vizyonumuz ve bu doğrultuda yürüttüğümüz yatırım faaliyetleriyle kısa zamanda Türkiye’nin en başarılı yatırım şirketleri arasında kendimize yer bulacağımıza ve Türkiye pazarında da başarılı işler yapacağımıza inanıyoruz.”