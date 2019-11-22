Türk lojistik şirketine ortak oldu

22 Kasım 2019

Kerim ÜLKER

Haziran ayından bu yana devam eden eylemlerle küresel siyasetin gündeminde olan Hong Kong’un en önemli şirketlerinden biri Türkiye’de önemli satın almaya imza attı. Avrupa’daki payını da artırma hedefinde olan Hong Kong merkezli Kerry Logistic, hava taşımacılığının önemli şirketlerinden İstanbul merkezli ASAV Lojistik’in çoğunluk hissesini satın aldı.

İstanbul, Bursa ve İzmir’in yanı sıra Hollanda’da da ağı bulunan ASAV’ın toplam 7 ofisi bulunuyor. İstanbul’da 452 bin metrekarelik bir depoya sahip olan Türk şirketinin Amsterdam’daki gümrüklü deposu ise 21 bin 500 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Tonaj bakımından Türkiye’nin en önemli havayolu taşımacılık firmalarından biri olan ASAV, deniz ve kara nakliyesi de yapıyor. 1994 yılında faaliyete başlayan Türk şirketi, 2018’de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA- International Air Transport Association) listesinde tonaj bakımından 10 büyük firma arasına girdi.

8 bin aracı, 46 bin çalışanı var

1981’de Hong Kong’da kurulan Kerry Logistic’in dünya genelinde 46 binden fazla çalışanı var. 24 milyon Hong Kong doları yani 17.5 milyar TL geliri olan şirketin hisseleri Hong Kong Borsası’nda işlem görüyor. Hong Kong merkezli devin filosunda 8 binden fazla aracı var. 700’den fazla noktada faaliyet gösteren Kerry Logistic’in faaliyet gösterdiği tesislerin toplam alanı ise 2.2 milyon metrekare.