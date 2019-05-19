Türk Loydu, 2018'de klasladığı gemi sayısını artırdı

19 Mayıs 2019

Askeri gemiler başta olmak üzere her tipte ve büyüklükte geminin klaslamasını yapan Türk Loydu, askeri gemilerde kullanılan ürünler de dahil olmak üzere ürün ve personel belgelendirmesi, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük, gözetim, yönetim sistemleri belgelendirme ve eğitim hizmetleri veriyor.

2018 yılında klaslarına kayıtlı gemileri hem sayı hem de tonaj olarak artırdıklarını belirten Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, “Gemi sayı ve tonajını artırırken hem Türkiye için stratejik olan alanlarda daha fazla yer almak hem de filodaki gemilerin çeşitlerini artırmak üzere çalışmalar yaptık” dedi.

Çeşitli alanlarda yetkin, teknik ve büyük çoğunluğu mühendis olan yaklaşık 160 personel kadrosu ile hizmet verdiklerini bildiren Cem Melikoğlu, piyasalardaki olumsuzluğa rağmen 2018 yılında hedeflerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Denizcilik sektöründe büyüdü

2018 yılında devam eden projelerini iyi şekilde sonuçlandırdıklarını söyleyen Melikoğlu, “2018 yılı hem deniz hem de endüstri sektöründe faaliyet alanlarımızı genişletip yeni projelere imza attığımız verimli bir yıl oldu. 2018 yılında denizcilik sektöründe büyümemizi sürdürdük” diye konuştu.

Askeri gemilerin klaslanmasındaki hizmetleri kapsamında 2018 yılında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yabancı ülkelerin donanmaları için değişik tip ve büyüklükte askeri gemilerin klaslama hizmetlerini başarıyla sürdürdüklerini ileten Cem Melikoğlu, 2018 yılında dört yeni inşa askeri gemi projesi tamamladıklarının altını çizdi.

Aralarında TCG Anadolu’nun da olduğu birçok önemli askeri gemi projesinin klaslama sürecini sürdürdüklerini anlatan Melikoğlu, Türkiye savunma sanayinde etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Melikoğlu, yerli savunma sanayinin denizcilik alanındaki başarısını diğer alanlara da yaymak istediklerinin altını çizdi.