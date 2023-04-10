Türk markası Rubikap, Octoberfest’e bardak üretimi yapıyor

Türkiye’nin plastik ürünleri üreticisi Metplas, ABD’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Senegal’den Yunanistan’a 65 ülkeye ihracat yaparak büyümeye devam ediyor.

Ürettiği çok kullanımlık, çevreci ürünlerle Avrupa pazarında hızla büyüyen Rubikap, Münih’te açtığı yeni ofisiyle bu pazardaki büyümesini 3 yılda ikiye katlamayı hedefliyor. 35 yıl önce İstanbul Bayrampaşa’da temelleri atılan Metplas, Rubikap markası ile yeme-içme sektörüne özel üretim yaparak çok kullanımlık, yıkanabilir, yiyecek – içecek sunum ürünleri üretiyor.

Metplas Yönetici Ortağı Alper İlter konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Türkiye’de çok kullanımlık polikarbonat mutfak eşyası üreten ilk şirket olarak ülkemizi ithal eden konumdan ihracat yapar hale getirdik. Bugün geldiğimiz noktada aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Rusya ve Güney Kore’nin de olduğu 65 ülkeye ihracat yapıyoruz.

%99 oranında daha az atık üretilmiş oluyor

Bu ülkeler arasında en çok Almanya’ya çok kullanımlık ürün gönderimi yapıyoruz. Çevreye pozitif katkısı Almanya’nın tercih etmesinde büyük etken. Örnek verecek olursam, ürettiğimiz 1 adet çok kullanımlık ürün, yaklaşık 2 bin adet tek kullanımlık ürün tüketimini engelliyor. Böylece 90 gramlık bir polikarbonat ürün kullanımı ile 16 kg’lık atık üretilmesinin önüne geçilerek %99 oranında daha az atık üretilmiş oluyor.

Çevreci özelliğiyle büyük talep gören ürünlerimiz ile Avrupa’daki büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Bu amaçla Almanya’nın Münih şehrinde yurt dışındaki ilk ofisimizi açtık. 2023 yılında Avrupa’nın yanı sıra Amerika’yı da odağımıza aldık.”

Yerli Rubikap, dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin buluştuğu festival olan Octoberfest’e bardak üretimi yapıyor. Sağlamlığıyla öne çıkan bardaklar, festivale özel olarak tasarlanarak üretiliyor. Sadece geçen yıl düzenlenen Octorfest ve diğer festivallere 1 milyondan fazla bardak üretimi Rubikap tarafından yapıldı.