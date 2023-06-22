Türk müteahhitleri zirveye taşıyacaklar

Mehtap HALICI

İş birliği, her iki şirketin uzmanlık alanlarındaki güçlerini birleştirerek başta mimarlık projeleri olmak üzere Türkiye’de ve dünyada çeşitli projelerde birlikte hareket etmelerini, bu sayede de hem şehircilik ve inşaat projelerinde sürdürülebilir dönüşüme katkı sağlamayı hem de global yatırımcılar için güvenli bir proje ortaklığı sunmayı hedefliyor.

“Önemli projelerde yar alacağız”

Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, her iki firmanın iyi olduğu coğrafyalarda büyümek istediğini söyledi.

Ekonomik büyümeye katkı sağlayarak Türkiye’ye değer katacak projelerde yer almak istediklerine işaret eden Öz, “Türkiye inşaat alanında çok iyi. Mimarlık ve proje alanlarında da aynı şekilde inşaatta olduğu gibi ilerliyoruz. Dünyada da Türk müteahhitlerimizin proje ve mimarlık kapsamında en baş sıralarda yer almalarını hedef liyoruz” dedi.

İki firmanın iyi olduğu coğrafyanın Avrupa olduğunu ve Avrupa’da da beraber iş birliği projeleri gerçekleştireceklerinin altını çizen Ebru Öz, sözlerine şöyle devam etti: “Arte Charpentier, Çin›de Avrupa'da, Kuzey Afrika›da çok etkin. Bizim Brüksel›de Hise Europe adında ofisimiz var. Avrupa’da, Türkiye’de ve Orta Asya’da hizmet veriyoruz.

Asya’da Türk devletlerinde beraber hareket etmek amacındayız. Türkiye’ye değer katacak projelerle yatırım getirmeyi planlıyoruz.” Bu iş birliğinin uzun yıllar boyunca hem yatırımcılara güven ortamı hem de ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Öz, sürdürülebilir bir gelecek için fark yaratan işlere imza atacaklarını ifade etti.

Global cirosu 200 milyon euro

ArteCharpentierÜst Yöneticisi (CEO) Andrew Hobson, Hise Global ile imzaladıkları iş birliğinin şirketleri için çok önemli olduğunu söyledi. Güçlü yönlerini sinerji haline getirerek nihai hedeflerinin, coğrafi sınırları aşan, yapılı çevre üzerinde kalıcı ve sürdürülebilir bir etki bırakan çığır açıcı kentsel ve mimari çözümlere öncülük etmek olduğuna vurgu yapan Hobson, global ölçekteki cirolarının ise 200 milyon Euro olduğunu sözlerine ekledi.