Türk Nippon Sigorta, 2026 yılında kârlılığa odaklanacak

Sağlık, kasko ve konut si­gortası ürünlerini lokomo­tif branşlar olarak konum­landırdıklarını ifade eden Baturalp Pamukçu, sağlık, kasko ve konut branşların­da 2025 yılının ikinci yarı­sında hayata geçirdikleri kampanyalar ile rekabetçi ve avantajlı fiyatlama stra­tejilerinin hedeflerine ula­şılmasında önemli rol oy­nadığını belirtti.

Ancak, bü­yümeyi yalnızca finansal ve adetsel artış olarak de­ğerlendirmediklerini kay­deden Pamukçu, “Müşteri memnuniyetinin artırılma­sı, portföy çeşitliliğinin ge­liştirilmesi ve sürdürülebi­lir kârlılığın sağlanması gibi alanlarda da önemli çalış­malar yürüttük. Attığımız bu adımların, önümüzdeki yıllar için güçlü ve sağlıklı bir büyüme zemini oluştu­racağına inanıyoruz.

Müş­terilerimizin ve acentele­rimizin ihtiyaçlarını hızlı şekilde analiz ederek, kısa sürede aksiyon alabiliyoruz. Operasyon süreçlerimiz­de benimsediğimiz şeffaf, erişilebilir ve çözüm odak­lı iletişim anlayışı, sektörde farklı bir konum elde etme­mizi sağlıyor. İletişimdeki gücümüz, sahaya yakın ol­mamız ve esnek yapımız sa­yesinde hem acentelerimiz­le hem de müşterilerimizle uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurabiliyoruz” dedi.

Bu yıl ile ilgili beklenti­lerini paylaşan Pamukçu, dünya genelinde artan do­ğal afetler ve iklim değişikli­ği, sigorta sektörü açısından riskleri yeniden tanımlar­ken; aynı zamanda değişen müşteri beklentileri, tekno­lojiyi daha etkin ve entegre kullanma zorunluluğunu beraberinde getirdiğini ak­tardı.

Sağlık sigortasını stratejik alan belirledi

Bu çerçevede 2026 yı­lında dijital süreçlerin­de otomasyonu daha da ge­nişleterek operasyonel ve­rimliliklerini artırmayı hedeflediklerini bildiren Pamukçu, “En önemli satış kanalımız olan acenteleri­mize yönelik geliştireceği­miz yeni ekranlar ve dijital altyapı yatırımlarıyla, üre­tim süreçlerini daha hızlı ve kolay hâle getirmeyi amaç­lıyoruz. Sağlık sigortasını stratejik olarak konumlan­dırdığımız ana branşları­mızdan biri olarak ele alı­yoruz. Bu kapsamda, sağlık tarafında daha erişilebilir, modüler ve müşteri ihtiyaç­larına göre şekillenen yeni ürün yapıları üzerinde ça­lışıyoruz.

Hayata geçirece­ğimiz Healthbox projesiy­le, sağlık ürünlerinde poliçe kesim süreçlerini daha hız­lı, sade ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturmayı hedef­liyoruz. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da dengeli bü­yüme ve kârlılık ana hedefi­miz olmaya devam edecek. Gerçekleştirdiğimiz ser­maye artışıyla birlikte daha güçlü bir finansal yapı oluş­tururken; güçlü acente ağı­mız, yenilikçi ürün yaklaşı­mımız ve iş birliklerimizle artırarak yolumuza kararlı­lıkla devam edeceğiz” açık­lamasında bulundu.