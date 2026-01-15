Türk Nippon Sigorta, 2026 yılında kârlılığa odaklanacak
Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 2025 yılında şirket olarak dengeli büyüme ve kârlılığı hedeflediklerini belirten, 2026 yılında da hedeflerinin aynı olduğunu söyledi.
Sağlık, kasko ve konut sigortası ürünlerini lokomotif branşlar olarak konumlandırdıklarını ifade eden Baturalp Pamukçu, sağlık, kasko ve konut branşlarında 2025 yılının ikinci yarısında hayata geçirdikleri kampanyalar ile rekabetçi ve avantajlı fiyatlama stratejilerinin hedeflerine ulaşılmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Ancak, büyümeyi yalnızca finansal ve adetsel artış olarak değerlendirmediklerini kaydeden Pamukçu, “Müşteri memnuniyetinin artırılması, portföy çeşitliliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kârlılığın sağlanması gibi alanlarda da önemli çalışmalar yürüttük. Attığımız bu adımların, önümüzdeki yıllar için güçlü ve sağlıklı bir büyüme zemini oluşturacağına inanıyoruz.
Müşterilerimizin ve acentelerimizin ihtiyaçlarını hızlı şekilde analiz ederek, kısa sürede aksiyon alabiliyoruz. Operasyon süreçlerimizde benimsediğimiz şeffaf, erişilebilir ve çözüm odaklı iletişim anlayışı, sektörde farklı bir konum elde etmemizi sağlıyor. İletişimdeki gücümüz, sahaya yakın olmamız ve esnek yapımız sayesinde hem acentelerimizle hem de müşterilerimizle uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurabiliyoruz” dedi.
Bu yıl ile ilgili beklentilerini paylaşan Pamukçu, dünya genelinde artan doğal afetler ve iklim değişikliği, sigorta sektörü açısından riskleri yeniden tanımlarken; aynı zamanda değişen müşteri beklentileri, teknolojiyi daha etkin ve entegre kullanma zorunluluğunu beraberinde getirdiğini aktardı.
Sağlık sigortasını stratejik alan belirledi
Bu çerçevede 2026 yılında dijital süreçlerinde otomasyonu daha da genişleterek operasyonel verimliliklerini artırmayı hedeflediklerini bildiren Pamukçu, “En önemli satış kanalımız olan acentelerimize yönelik geliştireceğimiz yeni ekranlar ve dijital altyapı yatırımlarıyla, üretim süreçlerini daha hızlı ve kolay hâle getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlık sigortasını stratejik olarak konumlandırdığımız ana branşlarımızdan biri olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda, sağlık tarafında daha erişilebilir, modüler ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni ürün yapıları üzerinde çalışıyoruz.
Hayata geçireceğimiz Healthbox projesiyle, sağlık ürünlerinde poliçe kesim süreçlerini daha hızlı, sade ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da dengeli büyüme ve kârlılık ana hedefimiz olmaya devam edecek. Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışıyla birlikte daha güçlü bir finansal yapı oluştururken; güçlü acente ağımız, yenilikçi ürün yaklaşımımız ve iş birliklerimizle artırarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.