Türk Nippon Sigorta’da genel müdür değişimi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türk Nippon Sigorta A.Ş., yönetimsel planlama kapsamında üst yönetimde görev değişikliğine gitti. Şirkette Genel Müdür olarak görev yapan Dr. E. Baturalp Pamukçu, görevini sigorta sektörünün deneyimli isimlerinden Göktuğ Gür’e devretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dr. E. Baturalp Pamukçu Türk Nippon Sigorta bünyesindeki çalışmalarını Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürecek.

Pamukçu'nun görev süresi boyunca şirketin kurumsal gelişimi, organizasyon yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalara imza attığı belirtildi.

Açıklamada, Pamukçu'nun görev yaptığı dönemde hayata geçirilen projelerin şirketin faaliyetlerine ve kurumsal gelişimine değer kattığı vurgulandı.

Türk Nippon Sigorta yönetimi, Pamukçu’ya şirket bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Genel Müdürlük görevini devralan Göktuğ Gür, sigorta sektöründe uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimiyle dikkat çekiyor.

1999 yılından bu yana sigorta sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Gür; AIG Sigorta, Dubai Sigorta ve Prive Sigorta'da üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Şirket açıklamasında, Genel Müdürlük görevini devralan Göktuğ Gür’e yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, Türk Nippon Sigorta'nın büyüme ve gelişim hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.