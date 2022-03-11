“Türk oyun sektörü video oyunlarına ağırlık vermeli”

Mehmet KAYA / ANKARA

Oyun geliştirci ve yayıncısı olarak faaliyet gösteren Playstige Interactive kurucusu ve Kreatif Dirktörü Barış Tarımcıoğlu, şirket olarak aralarında Sony, Microsoft ve Nindendo gibi firmalara oyun geliştirdiklerini, bu alanda bir gelişme potansiyeli olduğunu belirtti. DÜNYA’ya bilgi veren Tarımcıoğlu, bilgisayarlar ve küresel oyun platformları için oyunlar geliştirdiklerini vurgulayarak, korku, macera ve aksiyon oyunları yanında, puzzle ve eğitici kart oyunlarından oluşan oyunlarının yayınlandığını vurguladı.



Oyun platformları bulunan Sony, Microsoft, Nintendo gibi şirketlerin Playstige’i sant eseri üreten yayıncı olarak gördüğünü belirten Trımcıoğlu, “Yaratıcılık, yenilik, doğru analitik ve veri biliminin eşleşmesiyle inşa edilen oyunlar, sanatın teknoloji ile temellendirilmesinin de sonucu olarak Playstige oyun sektöründe büyüyor. 2021 yılını 7 oyun üretimi ile kapattık, 2022 yılında da çalışmaları süren ve yakın zamanda yeni oyun lansmanları yapmaya hazırlanıyoruz.” dedi.

60 milyar dolarlık sektör

Son dönemde mobil cihaz oyunlarının gündemde olmasına karşılık küresel bilgisayar oyunları pazarının yıllık 60 milyar dolarlık büyük bir pazar olduğunun altını çizen Barış Tarımcıoğlu, oyun üreticilerinin bu alana yönelmesiyle Türkiye’nin mevcut payının daha da yukarılara taşınabileceğini vurguladı.



Bağımsız oyun geliştiricilerin çeşitli avantajları olduğunu anlatan Barış Tarımcıoğlu, mobil oyunların hızla tüketildiğini ancak video oyunlarının daha uzun soluklu olduğunu kaydederek, “Yaratıcı yaklaşımın ön planda olduğu video oyunlar yazı, müzik, dijital sanat, animasyon gibi bir dizi sanatsal aracı kodlama ile bir araya getiriyor. Bu da daha kalıcı, uzun soluklu bir oyun üretimi sağlıyor. Video oyunlar, 20 yıl sonra bile oynanabiliyor.” diye konuştu.