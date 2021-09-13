Türk oyun şirketi Root, Save the Children için oyun geliştirdi

Murat KÜÇÜK / İSTANBUL

Girişimci Ceren Öztulca tarafından kurulan dijital ve kutulu oyun üreticisi Root, küresel sivil toplum kuruluşlarından Save the Children için geliştirdiği Evrenler Arası Macera isimli oyunla, özellikle savaş bölgelerinden gelen çocukları akran zorbalığına karşı korumayı hedefliyor.

Kuruluşun Suriye’deki savaş sonrası yaşanan insani kriz sebebiyle 2012’den beri Türkiye’de faaliyet gösterdiğini belirten Ceren Öztulca, “Akran zorbalığı projemizin temel amacı aynı ya da yakın yaş grubunda olan çocukların birbirlerine veya tek bir çocuğa karşı fiziki, sözlü ve davranışlarıyla yüz yüze ya da siber ortamda zarar verici davranışlarda bulunmasını ve okulu bırakmaya kadar varan ciddi etkilerini önlemek.” dedi.

Oyun mülteci çocukların uyum sürecine de katkı sağlayacak

Oyunun geliştirilme sürecinde Save the Children ile işbirliğine gittiklerini anlatan Ceren Öztulca, “3’üncü ve 4’üncü sınıflarda öğrenimine devam eden öğrencilerle oluşturduğumuz gruplarla, çocuk hakları temelli atölyeler düzenledik. Bu atölyeler sonucunda çocuklar oyunumuza “Evrenler Arası Macera” adını verdiler. Akran zorbalığının olumsuz etkilerini azaltan, temelinde iyiliği aşılayan, öğretici ve aynı zamanda eğlenceli oyunumuzu 7 yaş ve üzerindeki tüm bireyler rahatlıkla oynayabiliyor. Sosyal uyum çalışmalarına da ciddi katkı sağlamasını beklediğimiz oyunumuz, ülkemizdeki mülteci topluluklar için de kapsayıcı olması için Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce oynanabilecek şekilde tasarlandı” şeklinde konuştu.

Kutu oyununun parçaları web sitesinden indirildikten sonra yazıcıdan çıktı alınarak oynanabiliyor. Ayrıca oyunun Android ve Windows platformları ile uyumlu dijital sürümü de (çevrimdışı) bulunuyor.

Son 1 ayda öğrencilerin yüzde 24’ü zorbalığa maruz kaldı

“Zorbalığın çocuklar üzerindeki bireysel etkilerinin yanı sıra eğitime erişimi ve katılımı olumsuz etkileyen bir durum olduğu da akılda tutulmalıdır” diyen Ceren Öztulca, okul ortamlarında zorbalığa maruz bırakılan çocukların okuldan uzaklaşma ve okul terki risklerinin arttığına dikkat çekti.

OECD, PISA 2018 sonuçlarına göre ilgili ülkelerdeki öğrencilerin yüzde 23’ünün son 1 ay içinde en az birkaç kez zorbalığa maruz bırakıldığı görüldüğünü kaydeden Öztulca, “Bu duruma maruz bırakılan öğrencilerin olumsuz duygular yaşadığı ve okul ile anlamlı bir bağ kurmakta ve okula ait hissetmekte güçlük çektiği raporlandı. İlgili araştırmanın Türkiye’de okullarda zorbalığa ilişkin verileri incelendiğinde öğrencilerin yüzde 24’ünün son 1 ay içerisinde en az birkaç kez zorbalığa maruz kaldığı görülüyor.” diye konuştu.