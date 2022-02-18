Türk pamuk tohumlarının AB ülkelerinde tescilli tamamlandı

ZEHRA ORUÇ

BURSA - MAY Tohum, 2008-2013 yılları arasında, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile hayata geçirdiği “Pamukta Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları” projesi sonucunda portföyüne dahil ettiği MAY455 ve MAY344 çeşitlerinin AB ülkelerindeki çeşit tescil süreçlerini tamamladı. Tescil edilen çeşitler, 2022 yılında, İspanya başta olmak üzere pamuk ekimi yapılan AB ülkelerinde pamuk üreticileriyle buluşacak.

Pamuk çeşitleri ve ihracat faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, “2008 yılında başladığımız pamuk Ar-Ge çalışmalarımız kısa sürede çok iyi sonuçlar vermeye başladı. TAGEM iş birliği ile geliştirdiğimiz pamuk çeşitlerimiz MAY455, MAY505 ve MAY344, Türkiye pazarındaki başarısının ardından, ABD’de ve AB ülkelerinde de tarla performansı ve lif kalitesiyle beğeni kazandı. 2022 Şubat ayı itibariyle de MAY455 ve MAY344 çeşitlerimizin AB ülkelerinde tescili tamamlandı ve ilgili ülkelerde pazarlama ve satış faaliyetlerimizi hızlandıracağız.” dedi.

Hibrit Mısır, Hibrit Ayçiçeği, Pamuk, Tatlı Mısır ve Fasulye türlerinde, uluslararası alanda 200’ün üzerinde tohum çeşitlerinin tescilli olduğunu belirten Çiftçiler, Türkiye’de geliştirdiğimiz nitelikli tohum çeşitlerimizin global pazarlarda dikkat çekmesi ve tercih edilmesi neticesinde ihracat rakamlarının her geçen gün arttığını ifade etti.

Türkiye tohumculuk sektörüne güven artıyor

Hamdi Çiftçiler, “Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge faaliyetleri sonucunda, Türkiye’de geliştirilen çeşitlerin ticari ve lisans satışlarının gelişmiş ülkelerde sınai mülkiyet haklarını alarak ticaret yapma seviyesine gelmiş olmaktan ve global alanda Türkiye tohumculuk sektörüne güvenin artmasına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. MAY Tohum olarak geliştirdiğimiz çeşitler, her yıl, ilgili ülkelerde tarla performansları ve lif kalite değerleriyle ilgi çekiyor. Katma değerli tohum ve sınai mülkiyet hakkı kullanımı, yani lisanslama satışları ile ülkemizin ihracat potansiyelini geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yüksek lif kalite değerlerine sahip pamuk çeşitleri Türkiye’de ıslah ediliyor

Özellikle, çok yüksek lif kalite değerlerine sahip yeni pamuk tohum çeşitlerinin ıslahına odaklandıklarının altını çizen Çiftçiler, “MAY Tohum olarak, pamuk ıslah çalışmalarımıza tekstil sektörünün beklentilerine odaklanarak, üreticilerin ve çırçırcıların, yüksek lif kalitesi, verimlilik, yüksek çırçır randımanı gibi taleplerine çözüm olacak çeşit özelliklerini belirlediğimiz “MyFiber” platformunu oluşturduk. MyFiber platformumuz kapsamında geliştirilen çeşitlerimiz MAY505, MAY455 ve MAY771’e bu yıl bir yenisini daha ekledik. Pamuk portföyümüzü global pazarda rekabetçi olacak şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. MyFiber platform markamız altında Türkiye’de ıslahını gerçekleştirdiğimiz yeni çeşidimiz MAY558’in de Yurtdışı Islahçı Koruma Hakları ve Çeşit Tescilleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.