Türk P&I Sigorta, 10'uncu yılını gala yemeğiyle kutladı

P&I sigorta alanında Türkiye’de kurulan ilk ve tek şirketi Türk P&I Sigorta’nın etkinliğine yurt içi ve yurt dışından denizcilik ve sigorta sektöründe önde gelen 500’ü aşkın firmanın yöneticileri katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Türk P&I Sigorta Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yardımcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılının kutlandığı bugünlerde, denizciliğin ve ülkenin Türk P&I gibi nitelikli projelere ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

'Akıl teri projesidir'

Yardımcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk P&I projesi bir alın teri projesidir ama sadece alın teri değil aynı zamanda akıl teri projesidir. Uluslararası piyasalarda temin ettiğimiz reasüransı yine uluslararası piyasalara teminat olarak satabilmeyi başarma projesidir. Bugün 1 milyar dolar limitiyle teminat sağlanabiliyorsa, 17 ülkede teminatımızı satabiliyorsak, 7 bin 500'den fazla gemiye teminat sağlayabiliyorsak, 145 ülkede 370 temsilcimiz varsa, yıllık 60 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlanabiliyorsa bu başarı akıl teri ve alın teri sayesindedir ve sizlerin destekleri ile Türk P&I ekibinin çok çalışmasıyla ortaya çıkmıştır.”

'Görülmemiş küresel zorluklarla karşılaştık'

Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker de konuşmasında şunları dile getirdi: “Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü de kutlamamız nedeniyle bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu gecenin önemi yurt dışından gelen değerli misafirlerimizin katılımıyla daha da arttı. Bu gece bize katıldığınız için her birinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bildiğiniz gibi yolculuğumuz 10 yıl önce P&I sigorta ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başladı. Yıllar geçtikçe başarımız, etik pazarlama stratejilerine olan bağlılığımız, iyi itibarımız ve benzersiz hizmet kalitemiz sayesinde istikrarlı bir şekilde arttı. Yol boyunca benzeri görülmemiş küresel zorluklarla karşılaştık. Neredeyse iki yıl süren pandemik karantina süreci çalışma şeklimizi değiştirdi. Bu dönemde tedarik zincirinde başlayan aksaklıklar herkes kadar bizi de etkiledi.

Maalesef son iki yılda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının deniz sigortaları ve denizcilik üzerinde önemli bir etkisi oldu. İklim değişikliğine bağlı felaketler ve değişimler de bu 10 yılda çok yoğun hissedildi. Bu çalkantılı dönemde bize yardımcı olan siz değerli dostlarımızın desteğidir. Sizlerin desteği olmasaydı Türk P&I'nin hızlı büyümesi mümkün olmazdı.”

Teker, şirketin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı olan siyasetçiler, şirket ve kurumlara teşekkür etti.

Geceye katılanlara Türk P&I’ın 10'uncu, cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına hazırlanan, denizlerde fark yaratanların, Cumhuriyet tarihine damgasını vuran kaptanların, unutulmaz kararların alındığı yatların ve gemilerin anlatıldığı “Onsuz Deniz Olmaz” isimli derleme kitap hediye edildi.