Türk Prysmian, 141 milyon euroluk ihale aldı
Türk Prysmian ve İtalyan ana ortağı Prysmian SpA, TEİAŞ'ın açtığı 140,7 milyon euro tutarındaki yüksek gerilim hattı ihalesini kazandı.
Türk Prysmian ve İtalyan ana ortağı Prysmian SpA, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) açtığı yüksek gerilim hattı ihalesini kazandı.
140,7 milyon euro tutarındaki yüksek gerilim hattı ihalesi, 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) geçişi ve İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) geçişi denizaltı kablo bağlantı işlerini kapsıyor.
İhale kapsamındaki Çanakkale Boğazı denizaltı kablo geçişi işinin 750 gün, İzmit Körfez denizaltı kablo geçişi işinin ise 780 gün içinde tamamlanması bekleniyor.