Türk Prysmian, enerji kablolarıyla hayata bağladı

10 Nisan 2019

Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı’na, Türk Prysmian Kablo, değeri 100 milyon TL 4.2 milyon metre uzunluğundaki son teknolojiye sahip kablo tedarik etti.

7 Nisan’da faaliyete geçen İstanbul Havalimanı, globalde öne çıkan projeler arasında bulunduğunu kaydeden Türk Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu, “Global ölçekte enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe önde gelen Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, İstanbul Havalimanı projesine enerji ve zayıf akım kabloların tedariğini sağladı. Firme ve yetkili satıcılardan tedarik edilen toplam tutarı yaklaşık 100 milyon TL’yi bulan ve son teknolojiye sahip prysmian enerji kabloları, halojenden arındırılmış, düşük duman yoğunluklu ve yangına dayanıklı özellikleri ile öne çıkıyor” dedi.

“Türkiye yarınlara bağlanıyor”

Türkiye’nin geleceği için büyük öneme sahip ve alanında prestijli projesi olan İstanbul Havalimanı için tercih edilen Türk Prysmian Kablo’nun sektörde de öncülük etmeye devam ettiğini ifade eden Erkan Aydoğdu, 7 Nisan faaliyete geçen olan İstanbul Havalimanı’n yıllık 90 milyonun üzerinde yolcu kapasitesiyle globalde en büyük havalimanları arasında yer alacağını ve 300’den fazla noktaya uçuş yapılması planlandığını söyledi.

Erkan, firmalarının Avrupa’nın ve globalde en önemli havacılık merkezlerinden biri olarak anılan İstanbul Havalimanı’na verdiği hizmet ile ‘Türkiye’yi yarınlara bağlıyoruz’ sloganını desteklendiğini belirtti.

Yeni trendlerle ürün yelpazesini geliştiriyor

İstanbul Havalimanı projesi gibi önemli projelerde yer alarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erkan Aydoğdu, Türkiye’de her gün büyüyen inşaat sektöründe teknikler gelişirken, aynı zamanda yeni trendlere uyum sağlayarak ürün yelpazelerini geliştirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Firma olarak özel üretim gerektiren kablolar alanında da birçok projede yer aldıklarını duyuran Aydoğdu, Türkiye için önemli projelerden biri olan İstanbul Havalimanı’nda yer alarak kalitelerini ortaya koyduklarını iletti.

İstanbul Havalimanı’nda kullandıkları son teknoloji ile donatılan prysmian kabloların toplam tutarının yaklaşık 100 milyon TL olduğuna değinen Aydoğdu, “Havalimanı için kullanılan kablo miktarının ise yaklaşık 4.2 milyon metre olarak yer alıyor. 29 Ekim 2018’de açılışı gerçekleştirilen ve 7 Nisan’da faaliyete geçerek İstanbul Havalimanı, globalde sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı olarak Türkiye’nin adını havacılık tarihine yazdırıyor. Sadece seyahat değil ticarette de aksın Asya-Pasifik bölgesine kayması İstanbul Havalimanı’nı kargoda da güçlü kılacak” şeklinde konuştu.