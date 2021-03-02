Türk Prysmian Kablo, 2020'de cirosunu yüzde 23 artırdı

Prysmian Group’un faaliyet gösterdiği 50 ülkeden biri olan Türkiye’de, 57 yıldır milyonlarca kilometre kablo üretimi geçekleştiren Türk Prysmian Kablo, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 2020 yılında cirosunu 1 milyar 802 milyon 184 bin TL’ye çıkaran şirketin brüt karı, 2019 yılına kıyasla yüzde 23,3 artış göstererek 201 milyon 809 bin TL olarak gerçekleşti. Net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 17,9’luk artışla 42 milyon 418 bin TL'ye ulaşan şirketin cirodaki ihracat oranı ise yüzde 37'ye yükseldi.

Mudanya’daki fabrikasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Türk Prysmian Kablo’nun, 2020 yılında Ar-Ge harcamaları da yüzde 14,4 artarak 4 milyon 651 bin TL’ye ulaştı.

“Kablo çözümlerimizi 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyoruz”

2020 yılı finansal sonuçları değerlendiren Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, yenilikçi ve yüksek performanslı kablo çözümleriyle yerli ve katma değerli üretime katkı sağladıklarını vurguladı. 2020'nin tüm dünya için çok zorlu bir süreç olduğunu söyleyen Farisè, "Pandemi süreci, tüm sektörleri olduğu gibi Türk kablo sektörünü de etkiledi. Ancak bu süreçte hızlı aksiyon alarak zorlu şartlara çabuk adapte olabilme başarısını gösterdik. 'Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz' misyonumuzdan aldığımız güçle ve sahip olduğumuz teknolojilerle, yenilikçi çözümlerimizi bu dönemde de Türkiye sınırlarının ötesine ulaştırmaya devam ettik. 2020 yılı kablo ihracat rakamımızın, bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında artış göstererek 665 milyon 113 bin TL olarak gerçekleşmesinden ve uzun yıllardır ürettiğimiz kabloların çok önemli bir kısmını Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 40’dan fazla ülkeye ihraç etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

"Yenilikçi ürünler geliştirmeye 2021’de devam edeceğiz”

Çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemler üzerindeki yatırımlarına devam edeceklerini belirten Cinzia Farisè, her alandaki faaliyetlerine ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği entegre ettiklerini söyledi. Sürdürülebilir büyümenin yolunun inovasyondan geçtiğine inandıklarını kaydeden Farisè, "Bu bakış açısı ile 2020 yılında Ar-Ge çalışmalarımıza daha çok yoğunlaştık ve sonuçta da Ar-Ge harcamalarımızda yüzde 14,4 artış gerçekleşti. Yerli üretime katkımızı artırmak en büyük hedefimiz. 2021 yılında da, sürdürülebilirliğin omurgasını oluşturan toplumsal fayda kriterini şirket olarak bir sosyal sorumluluk bilinciyle yorumlamaya; hayata geçirdiğimiz projelerle daha iyi yarınlar için çalışmaya; telekomünikasyon ve enerji altyapılarında sürdürülebilirliği destekleyen yenilikçi ürünler geliştirmeye; 'yeşil' ürünlerin satışını artırmaya; enerji ve telekomünikasyonun herkes için erişilebilir olmasına katkıda bulunmaya ve yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojilerin üretimini desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.