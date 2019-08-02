Türk Prysmian Kablo bilişim şirketleri arasında Bursa birincisi

02 Ağustos 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’de faaliyet gösteren bilişim firmalarına yönelik Türkiye’nin önemli sektörel araştırmalarından olan “Bilişim 500 - İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması”nın 2018 yılı sonuçları açıklandı. Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, bu yıl yirmincisi düzenlenen “İlk 500 Bilişim Şirketi araştırmasının sonuçlarına göre Bursa’nın en güçlü bilişim şirketleri arasında ilk sırada yerini aldı. BTHaber adına M2S tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması’nın 2018 yılı sonuçlarına göre Türk Prysmian Kablo, Bilişim 500 Plus kategorisi “Bursa Şirketleri” dalında birincilik ödülünün sahibi oldu. İstanbul Beyoğlu’nda Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülünü Türk Prysmian Kablo Telekom Satış Müdürü Öner Özemre aldı.

“Telekomünikasyon ve iletişim sektörünün geleceğini bugünden tasarlıyoruz”

“İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2018” araştırmasının Türkiye’de faaliyet gösteren en güçlü şirketleri de bünyesine katarak sektöre ayna tuttuğunu söyleyen Türk Prysmian Kablo Telekom Satış Direktörü Ufuk Çolak, “Türk Prysmian Kablo olarak 1964 yılından bu yana Bursa Mudanya’daki fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz 22 bin farklı kablo üretimi ile hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin ekonomisine katkı sunuyoruz. Türkiye’de bilişim sektörünün gelişimini gözler önüne sermesi adına 20 yıldır çok önemli bir referans olan “İlk 500 Bilişim Şirketi” araştırmasında, bu yıl da birincilik ödülüne layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. ‘‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’’ misyonumuzdan yola çıkarak ürettiğimiz kablolar ve geliştirdiğimiz yenilikçi sistemlerle hem pazarın ihtiyaçlarına uygun teknolojik çözümler üretiyor, hem de Türkiye’nin iletişim ve telekomünikasyon sektörlerinin geleceğini şekillendirecek gelişmelere yön veriyoruz. Bu anlamda, bu birincilik ödülü hem başarılarımızı taçlandırarak bizi onurlandırdı hem de yeni yenilikçi çalışmalarımız için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu ödülü almamızda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Bursa’da ürettiği kablolarla dünyayı birbirine bağlıyor

Yenilikçi iletişim sistemleri için çözümler geliştiren Türk Prysmian Kablo özel veya erişilmesi zor olan ortamlardaki uygulamalar için son teknoloji telekomünikasyon kablolama sistemleri geliştiriyor. Prysmian Group’un dünya çapında bulunan 25 Ar-Ge merkezinden biri de Mudanya Fabrikasında yer alıyor. 5 bin metrekare alan üzerine kurulu 6 ayrı bölümden oluşan Ar-Ge Merkezi’nde yenilikçi kablolar geliştiriliyor ve dünyada 40’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.