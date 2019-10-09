Türk Prysmian Kablo, yetkili satıcılarıyla 2020’yi planladı

09 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Türk Prysmian Kablo, 2019 yılı Yetkili Satıcılar Toplantısı kapsamında, A-Takımı yetkili satıcılarını, Şanlıurfa ve Mardin’de ağırladı. Göbeklitepe ile birlikte, Şanlıurfa ve Mardin’de birçok turistik noktanın ziyaret edildiği etkinliğin bir parçası olarak bir de toplantı düzenlendi. Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Türk Prysmian Kablo’nun yeni CEO’su Cinzia Farisè ile Yurtiçi Satış Direktörü Etem Bakaç’ın yönettiği toplantıda, 2019 yılı değerlendirmesi yapılırken, 2020 yılına dair beklentiler de paylaşıldı.

Türk Prysmian Kablo’nun yenilikçi gücü ve sektöre öncülük eden vizyonu ile, bu yıl da amaçlarına sağlam adımlarla yürüdüklerini söyleyen Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, 2020 için hep birlikte çok daha güzel projelere imza atmayı hedeflediklerini kaydetti. Toplantıda ayrıca, 2018 yılının En Yüksek Ciro Ödülü de verildi. Ödülü İstanbul Bölge’den Des Elektrik kucakladı.

İlköğretim öğrencilerini sevindirdiler

Yetkili Satıcılar Toplantısı kapsamında, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yer alan, Yukarı Sarpın İlköğretim Okulu’nun 258 öğrencisi Türk Prysmian Kablo’nun gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile mutlu oldu. Türk Prysmian Kablo, okuldaki tüm öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, okulun da birtakım eksikliklerini giderdi.

Merkezi 1964 yılından bu yana Mudanya’da (Bursa) olan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. bünyesinde, 2018 yılı sonu itibariyle 479 kişi çalışıyor. Türk Prysmian’ın ürün yelpazesi kapsamında, Prysmian ve Draka markaları ile, 220 kV'a kadar olan tüm enerji kabloları, 3 bin 600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları ile fiber optik kabloları, demiryolu sinyalizasyon kabloları, asansör sistemleri, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar bulunuyor.