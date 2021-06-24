Türk Prysmian Kablo’nun yeni CEO’su Ülkü Özcan oldu

BURSA (DÜNYA) - Yaklaşık iki yıldır Türk Prysmian Kablo’nun CEO’luğunu yürüten Cinzia Farisè’in Prysmian Group’un MEAT Bölgesi CEO’luğuna atanmasının ardından; Türk Prysmian Kablo’nun üst yönetimine Ülkü Özcan atandı. Yıllardır üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunarak ve son dönemde birçok yerli ve yabancı firmaya danışmanlık yaparak Türk iş dünyasında önemli bir lider konumunda olan Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan; “Bu büyük aileyi Türkiye adına temsil ederek, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Fırsat eşitliğini destekleyen, sürdürülebilir bir gelecek için kadın istihdamına büyük önem veren bir grupta bir kadın yönetici olarak görev almaktan büyük bir onur duyuyorum” dedi.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden lisans derecesine sahip olan Ülkü Özcan, 1998-2010 yılları arasında Lafarge Türkiye’de sırasıyla Kıdemli Stratejist, Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Sabancı Holding bünyesinde yer alan Çimsa Çimento’da birçok pozisyonda görev alan Ülkü Özcan, en son Çimsa’nın CEO’luğunu üstlendi. 2020 yılında Çimsa’dan ayrılan Özcan, bu süre zarfında Türk ve yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti verdi.