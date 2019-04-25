Türk Prysmian Kablo’ya “Bursa Kurumlar Vergisi” ödülü

25 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, Bursa Kurumlar Vergisi Ödül Töreni’nde 100 firma arasında 16’ncı sırada yer aldı. “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu ile çalışmalarına devam eden Türk Prysmian Kablo, Bursa'nın kamu bütçesine katkı sağlayan firmaları arasında öne çıktı. Türk Prysmian Kablo’nun ödülünü, firmanın Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nevin Kocabaş aldı.

Bursa Mudanya’da bulunan üretim merkezinde 22 bin farklı kablo üretimi yapabilen Türk Prysmian Kablo’nun ürün yelpazesinde; 220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3 bin 600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel kablolar bulunuyor. 5 bin metrekare alan üzerine kurulu Ar-Ge merkezinde; Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı, Yanma Test Laboratuvarı, Enerji Kabloları Test Laboratuvarı ve Telekom ve Fiber Kabloları Test Laboratuvarı’nın yanı sıra, Tasarım ve İnovasyon Ofisi ile Proses Tasarım ve Prototip Geliştirme Ofisi bulunuyor.