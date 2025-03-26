Türk Reasürans 2024 kârını açıkladı

Türk Reasürans, 2024'te net kârını önceki yıla göre yüzde 146 artırarak 3,1 milyar liraya yükselttiğini açıkladı. Geçen yıl teknik kârlılığını yüzde 157 artırarak 3,8 milyar lira seviyesinin üzerine çıkaran şirket, vergi öncesi dönem kârını ise 4,3 milyar liraya yükseltti.

Konuya ilişkin görüş bildiren Şirket Genel Müdürü Selva Eren, şirketin güçlü bilançosu, başarılı teknik kârlılığı ve etkin risk yönetimiyle hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Kuruluş sermayesini beş yılda 10 kat artırarak öz kaynaklarını 6 milyar liraya, özsermaye kârlılığını yüzde 70,6'ya çıkaran şirketin aktif büyüklüğü 2024 sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 55 artarak 26,7 milyar liraya yükseldi. Şirket tarafından 5 yılda yurt içinde tutulan prim tutarı 32,5 milyar lira olurken, bugüne kadar 1,87 milyar lira gelir vergisi ödendi.