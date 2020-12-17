Türk Reasürans, B3i'ın yeni hissedarı oldu

Türk Reasürans, kısa süre önce B Serisi fonlama etabını tamamlayan B3i’ın mevcut hissedarları arasına katıldı. Türk Reasürans, beş kıtadan önde gelen 21 sigorta ve reasürans şirketinin hissedarı olduğu girişimin Türkiye'den ilk yatırımcısı oldu.

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Blockchain teknolojisiyle sektör standartlarını küresel çapta geliştiren B3i’ın Türkiye’den ilk yatırımcısı olmamız bir tesadüf değil. Bu ortaklık, global değer yaratma vizyonumuzun en somut adımlarından biri. Sektörün en önemli aktörleriyle aynı platformda yer alarak sigortanın geleceğini daha iyiye doğru şekillendireceğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

B3i Services AG Genel Müdürü John Carolin ise “Yeni hissedarımız Türk Reasürans’a aramıza hoş geldin diyoruz. Fluidity platformumuzla hızlı kurumsal çözümler sunarak kayda değer bir ilerleme gösterdik. Bu sermaye desteğiyle 2021 yılında müşteri destekli uygulamalarımızı ve ağımızı genişletmeyi, gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

B3i, kurduğu platform üzerinde ortakları ve sigorta endüstrisine değer kazandırmak isteyen üçüncü tarafların uygulamalarını buluşturan bir ekosistem yarattı. B3i, zaman kaybına neden olan ve artık gerek duyulmayan yönetim süreçlerini ortadan kaldıran protokollerin karşılıklı uyumlamasını yapıyor. Bu sayede şirketlerin kendi dijital dönüşüm stratejilerini uygulamalarına alan yaratıyor.