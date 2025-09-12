Türk Reasürans’ta bayrak değişimi: Özgür Bülent Koç görevi devraldı

Türkiye’nin reasürans kapasitesini artırmak ve sigorta sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla, 2019 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sermayesiyle kurulan Türk Reasürans’ta önemli bir görev değişikliği gerçekleşti.

Kuruluşundan bu yana Genel Müdürlük görevini sürdüren Selva Eren, 11 Eylül Perşembe günü itibarıyla görevini devretti. Eren’in liderliğinde Türk Reasürans, güçlü bir finansal yapıya ulaşarak yurt içinde lider konuma gelirken, uluslararası alanda da önemli bir yer edindi.

Yeni görevine başlayan Özgür Bülent Koç, önümüzdeki dönemde şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini geliştirmeyi, uluslararası reasürans piyasalarındaki etkinliğini artırmayı ve iştirakleri olan Türk Katılım Reasürans ile T-Rupt Teknoloji’nin yanı sıra teknik işleticiliğini üstlendiği Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) aracılığıyla sektöre ve ülke ekonomisine sağlanan katkıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

12 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Türk Reasürans Genel Müdürlük görevini devralan Özgür Bülent Koç, 29 yıllık kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında sigorta ve reasürans sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.