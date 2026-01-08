Türk Reasürans’ta üst düzey atama

Eğitim hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans Programı’nda başlayan Bay, sigortacılık alanındaki mesleki eğitimini Chartered Insurance Institute (CII) – Londra bünyesinde Cert CII seviyesinde tamamladı. Meslek hayatı süresince uluslararası reasürans kuruluşları tarafından düzenlenen çok sayıda teknik eğitim ve seminere katıldı.

Kariyeri boyunca Chubb European Group SE, Dubai Starr Sigorta A.Ş. ve Generali Sigorta A.Ş. bünyesinde yangın ve mühendislik sigortaları underwritingi üzerine farklı sorumluluklar üstlenen Bay, 2020 yılında İhtiyari Reasürans Bölümü Müdürü olarak Türk Reasürans A.Ş.’ye katıldı. Atamasından önce Yurt İçi Teknik Grup Müdürü olarak; şirketin yurt içi trete kabulleri ile yangın, mühendislik ve sorumluluk ihtiyari reasürans kabullerinin yönetimine liderlik etmekteydi.

Reasürans, trete ve ihtiyari underwriting ile risk yönetimi alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Veli Utku Bay, özellikle büyük ölçekli yangın, mühendislik ve enerji riskleri konularındaki uzmanlığıyla öne çıkıyor.