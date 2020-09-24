Türk saç ekim markası Manchester City'nin sponsoru oldu

24 Eylül 2020

Ceyhun KUBURLU

İstanbul merkezli Türk saç ekim firması Manchester City ile 5 yıllık bir sponsorluk anlaşmasına imza atarak kulüp tarihindeki ilk Türk sponsor olacak. HWT Clinic, sektörde 10 yıllık tecrübeye sahip Demir Akıllıoğlu ve Yunus Yıldız tarafından kurulmuş olup ve pazarda önemli bir role sahip.

Anlaşma, Manchester City’nin imaj haklarını Türkiye’de pazarlama yetkisine sahip Megg Sports tarafından gerçekleştirildi.

Megg Sports, 2017 yılında Gökçe Akça tarafından kurulmuş ve son 12 ay içerisinde Rexona&Çağlar Söyüncü, Anadolu Efes&Bilyoner.com, Yeni Malatyaspor&BtcTurk, Anadolu Efes&Old Spice, HDI Sigorta&1907 EYBT ve Anadolu Efes&Troy anlaşmalarını gerçekleştirmişti.